publié le 17/10/2018

Oisives, oisifs, paresseuses, paresseux, unissons-nous pour livrer la seule bataille qui vaille la peine d'être menée, à savoir : lambiner avec panache ! Selon l'auteur britannique Tom Hodgkinson, qui nous livre un véritable précis de "résistance au travail", la chose ne souffre d'aucune approximation et doit être traitée avec le plus grand respect.



Tout d'abord il vous faudra refuser obstinément le réveil matinal, obligation inhumaine qui n'a qu'un seul but selon l'auteur : "soumettre les classes laborieuses". Hors de question pour Tom Hodgkinson d’accréditer la thèse fallacieuse selon laquelle le monde appartient aux lève-tôt. C'est au contraire en restant au fond de son lit que nous deviendront de grands esprits.

À l'heure du déjeuner, on fuit les avaleurs de sandwichs et on s'attable longuement avec les amateurs de nourritures roboratives. À 15 heures, un petit thé pour flâner et attendre sereinement l'heure du pub, de la fête et du sexe.



Un train de vie de rentier

Alors Tom Hudgkinson n'est pas bien clair sur les moyens de s'offrir un pareil train de vie sans travailler. Sinon, spontanément on le suivrait avec délectation dans ce monde de douce torpeur revendicatrice à mi-chemin entre nuit debout et heureux assis. On a malheureusement pas trouvé de banquier suffisamment ouvert d'esprit à qui vendre ce fabuleux concept de vie. C'est comme ça.