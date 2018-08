et Caroline Drzewinski

publié le 20/08/2018 à 08:54

À quelques jours de la rentrée scolaire, plus de 65 000 jeunes inscrits sur Parcoursup n'ont pas encore d'affectation dans l'enseignement supérieur. Cette année, 812.000 lycéens s'étaient inscrits sur la plateforme et 591.500 avaient accepté une proposition de filière.



Un premier bilan alarmant pour Lilâ Le Bas, présidente de l'UNEF. "Près de 65.000 ne savent toujours pas où ils pourront s'inscrire à la rentrée, ni dans quelle ville universitaire ou dans quelle filière. Est-ce qu'ils pourront continuer leur projet d'étude ou non ?", s'indigne-t-elle.

Pour le ministère de l'Enseignement Supérieur, ce chiffre est toutefois à nuancer. Il considère que seuls 16.106 d'entre eux sont toujours à la recherche d'une place tandis que les 49.117 restants seraient "inactifs". Une interprétation que contestent de nombreux syndicats étudiants, dont l'UNEF.

"Qu'est ce que ça veut dire être "inactif" sur Parcoursup ? Certains jeunes, considérés comme inactifs pour le gouvernement, ne savent même pas qu'ils peuvent saisir le recteur pour avoir des propositions pour s'inscrire à l'université. Ce terme fait reposer la responsabilité sur l'étudiant (...). Ce n'est pas comme cela que le système d'affectation doit fonctionner", conclut Lilâ Le Bas.