Parcoursup : comment formuler ses vœux d'études supérieures

publié le 27/01/2020 à 10:22

Le top départ a été lancé mercredi 22 janvier. Les lycéens doivent remplir leurs vœux pour leurs études supérieures d'ici jeudi 12 mars, minuit, dernière limite. C'est la troisième année qu'ils utilisent la nouvelle plateforme d'orientation post-baccalauréat qui remplace Admission post-bac (APB).

Après les ratés d'APB, Parcoursup n'avait pas été exempte de critiques : l'année dernière en septembre un peu plus d'un milliers de bacheliers n'avaient toujours pas d'affectation. Le fonctionnement de la plateforme, lui, n'a pas changé cette année : les élèves ont 10 vœux d'orientation au maximum, sans les classer par ordre de priorité.

La possibilité leur est donnée de grouper des demandes : pour une même formation, les lycéens peuvent postuler dans plusieurs écoles ou universités, et cela compte pour un seul vœux. L'élève doit ensuite écrire quelques lignes de motivation pour chacun de ses vœux.

S'inscrire sur le site pour créer son dossier 2020

Sur le site, il est déjà conseillé de ne pas attendre le dernier jour pour faire les démarches. Surtout si l'on n'est pas encore inscrit. Pour créer son dossier 2020, il faut se munir de son INE ou INAA en cas de lycéen agricole. C'est un numéro qui se trouve sur les bulletins scolaires, ou au secrétariat de l'établissement. Il est composé de 10 chiffres + 1 lettre ou 9 chiffres + 2 lettres.

Pour les bacheliers, il faut avoir ses notes à l'examen sous la main. Pour ceux qui ne l'ont pas encore passé, il faut se munir du relevé de notes aux épreuves anticipées passées en première.

Si le lycéen a passé le bac français en candidat libre, il lui faut son numéro "OCEAN" qui est le numéro d'inscription composé de 10 chiffres. Et pour ceux qui veulent faire la simulation d'une demande de bourse, ou qui demandent une classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) avec internat, il faut le dernier avis d'imposition d'un des parents, ou tuteur.

Créer son dossier

Première chose : se rendre sur le site de Parcoursup et cliquer sur "M'inscrire ou accéder à mon dossier". Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il faut donc "créer mon dossier 2020" en se munissant des pièces précédemment évoquées.



La première étape est de signer une charte, pour cela il faut lire chaque ligne et la cocher ensuite. Toutes doivent être cochées pour passer à l'étape suivante.



Renseignez ensuite votre date de naissance et votre numéro INE, le site vous identifiera. Dans le cas contraire, il faut rapidement demander à votre établissement si votre INE est le bon. Un numéro de dossier et un mot de passe seront ensuite donnés au futur étudiant. Ce dernier doit les conserver précieusement.



Le lycéen recevra par mail un code de validation. Si jamais rien n'apparaît dans sa boîte de réception, il doit vérifier ses spams et courriers indésirables.

Saisir ses vœux

Une fois toutes ces étapes franchies, arrive le principal : le moment des vœux. Le site prévient toutefois : "Certaines formations ne sont pas sur la plateforme. Si vous ne trouvez pas une formation recherchée, contactez directement l’établissement concerné pour connaître les dates et modalités d’inscription".



Aussi, les orientations en formations d'ingénieur, DUT, BTS, DCG... sont regroupés dans une case "vœux multiples". Ces vœux multiples permettent de demander une ou plusieurs formations qui sont dans un ensemble de formations regroupées par spécialité. Ils sont composés de plusieurs sous-vœux.



En tout, l'élève peut formuler "de 1 à 10 vœux (qu’il s’agisse de vœux multiples ou non) et 20 sous-vœux maximum pour l’ensemble des vœux multiples de BTS, DUT, CPGE, licences et PACES (hors écoles d’ingénieurs et de commerce et PACES Ile-de-France)".



Ces vœux peuvent être modifiés jusqu'au 12 mars minuit, avant la fermeture des inscriptions. Ensuite, les élèves ont jusqu'au 2 avril pour confirmer ces souhaits de cursus. Et pour chaque formation demandée, il est exigé une lettre de motivation. Les candidats peuvent également renseigner expériences et engagements extrascolaires dans la rubrique "vos activités et centres d'intérêt".

Attendre les réponses jusqu'au 19 mai

Ensuite, le lycéen pourra se concentrer sur ses révisions du baccalauréat jusqu'au 19 mai. À partir de cette date, les universités commencent à distribuer leurs réponses.



Si la réponse est oui, le futur étudiant a 7 jours pour accepter ou refuser, sans quoi sa non-réponse sera considérée comme un refus de sa part. L'université peut aussi accepter à condition que l'élève suive une formation personnalisée.



Si l'intéressé est sur liste d'attente, il doit attendre de voir si des places se libèrent grâce à des désistements jusqu'au début de la phase complémentaire qui commencera le 25 juin. En cas de refus, l'élève aura une nouvelle chance de trouver sa voie lors de cette seconde phase pendant laquelle lui sera proposées des formations où des places sont vacantes.