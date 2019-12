Parcoursup 2020 : 3 conseils pour formuler des vœux et s'assurer une place

publié le 20/12/2019 à 06:20

C'est parti pour six mois de marathon avec pour objectif l'obtention d'une place dans l'enseignement supérieur. La plateforme Parcoursup a ouvert ce vendredi 20 décembre. Elle permet aux lycéens, apprentis et étudiants en réorientation de s'inscrire en première année de l'enseignement supérieur.

Les élèves ont le droit de formuler de 10 vœux. Pour certains de ces vœux, le candidat peut formuler des sous-vœux. Par exemple, si le candidat demande un DUT, il pourra demander ce DUT dans plusieurs établissements, chacune de ces demandes constituant un sous-vœux. Le nombre maximum de sous-vœux que l'on peut formuler est de 10 par vœux, et de 20 sur l'ensemble des vœux.

Le calendrier est d'ores et déjà connu. Après s'être inscrit le 22 janvier, les élèves devront formuler tous les vœux avant le 12 mars, et compléter leurs dossiers de candidature avant le 2 avril. Les premières réponses seront données le 19 mai, puis tout au long de l'été. Voici les conseils de RTL.fr pour maximiser d'avoir une formation qui vous plaît.

1. Préparez-vous

Le choix d'une orientation ne vous emprisonnera pas toute votre vie dans un emploi qui vous ne plaira pas forcément, mais les choix d'orientation sont néanmoins importants. Réfléchissez-y donc avant de vous lancer sur la plateforme. Le site terminales2019-2020.fr est destiné à vous aider.

Une fois sur la plateforme Parcoursup, vous aurez aussi la description détaillée des formations, les pré-requis, les enseignements dispensés, etc. pour vous aider à vous projeter.



Les dates des portes ouvertes sont aussi renseignées, un bon moyen pour rencontrer des étudiants et des professeurs de ces formations et échanger avec eux. N'attendez pas le 22 janvier pour vous y rendre. C'est aussi un bon moyen de repérer les formations qui ne sont pas sur Parcoursup, et qui ont leur propre procédure d'admission.

2. Anticipez les délais

Entre les fêtes, le baccalauréat à réviser, les occupations diverses et variées, on peut avoir tendance à remettre la formulation des vœux sur Parcoursup à demain. Une stratégie qui peut s'avérer dangereuse, parce qu'un incident technique est vite arrivé, et peut vous empêcher de respecter les délais prévus par la plateforme.



Au-delà de ce "manque de bol", Parcoursup reste une plateforme complexe. Le nombre de formations proposées est très important, la formulation des vœux/sous-vœux n'est pas toujours facile, etc. Aller au plus tôt sur Parcoursup vous permettra d'apprendre à dompter le système.

3. Multipliez et variez vos vœux

C'est probablement le conseil le plus important. Vous pouvez faire 10 vœux au total, et 20 sous-vœux. Profitez-en ! Les vœux ne sont pas classés. Le nombre des vœux et leur ordre n'influe en aucun cas sur vos chances d'obtenir une place dans l'une des formations que vous espérez avoir.



Pour que cette stratégie soit payante, variez vos vœux. D'abord, choisissez des formations sélectives et non-sélectives. Pour ces dernières, vous pouvez être accepté mais être mis en attente de place, donc choisissez-en plusieurs. Variez aussi les formats d'études et les établissements. Par exemple, si vous souhaitez faire de la gestion, postulez à une classe préparatoire (lycée), une licence gestion (université) et un DUT Gestion des entreprises et des administrations (IUT) pour maximiser vos chances.



Enfin, n'hésitez pas à choisir dans vos sous-voeux des formations en dehors de votre académie. Il existe, entre autres, une "aide mobilité" de 500 euros pour les étudiants boursiers pour vous aider à vous déplacer.