Parcoursup : les inscriptions démarrent mercredi 22 janvier

publié le 21/01/2020 à 17:00

Les élèves de Terminale peuvent s'inscrire sur Parcoursup à partir du 22 janvier, et ce jusqu'au 12 mars. Passé cette date, il ne sera plus possible de formuler des vœux. Les candidats auront en revanche jusqu'au 2 avril pour finaliser leurs dossiers.

Les réponses commenceront à tomber, au fil de l'eau, du 19 mai au 17 juillet pour la phase principale. Elles seront suspendues pendant les épreuves écrites du bac, du 17 au 24 juin. La phase complémentaire, ouverte aux candidats qui n'ont essuyé que des refus ou qui changent de vœux, sera quant à elle ouverte du 25 juin au 10 septembre.

Jusqu'au 12 mars, les candidats pourront formuler jusqu'à 10 vœux (avec possibilité de sous-vœux selon les formations), sans avoir à les classer. Pour chacun d'entre eux, le jeune doit expliquer sa motivation en quelques lignes.

Sciences Po sur Parcoursup

Les universités répondent "oui" si le candidat est accepté sans condition, ou "oui si" s'il lui est demandé de suivre un parcours d'accompagnement pédagogique ou personnalisé. Il sera aussi très souvent "en attente" puisque sur Parcoursup, les formations qui ont plus de candidats que de places proposées classent les candidats en fonction de leur dossier.

Les filières sélectives (BTS, IUT, classes prépa) répondent "oui", "non" ou "en attente". Pour ce dernier cas, le candidat peut obtenir plusieurs informations afin d'estimer ses chances : sa position dans la liste d'attente, le nombre total de candidats dans la liste, le nombre de places dans la formation...

Du 19 au 23 mai, les candidats auront 5 jours pour répondre aux propositions reçues. À partir du 24 mai, ce délai est réduit à 4 jours et à 3 jours à partir du 25 mai. Fin juin, un point d'étape oblige le candidat à confirmer les vœux en attente qui l'intéressent toujours.



En 2020, 600 nouvelles formations sont disponibles, notamment les licences sélectives de l'Université Paris Dauphine, les 10 Sciences Po / Instituts d'Études Politiques, de nouvelles écoles de commerce ou de management, les instituts de formations aux professions paramédicales...



Autre nouveauté cette année, le service "Parcoursplus", dédié aux candidats qui ne sont ni lycéens ni étudiants. Ils se verront désormais proposer une offre spécifique d'information et d'orientation.