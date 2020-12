Parcoursup : le calendrier des étapes pour 2021

publié le 22/12/2020 à 08:15

La plateforme d'orientation Parcoursup ouvre officiellement ses portes aux étudiants ce lundi 21 décembre. Les lycéens et autres étudiants en quête de reconversion peuvent d'ores et déjà y jeter un œil pour trouver la ou les formationsqu'il envisagent pour l'année scolaire 2021/2022. Cette année, près de 17.000 formations sont disponibles sur Parcoursup.

À partir du 20 janvier prochain, il sera possible de créer son dossier et de formuler ses vœux. Comme l'année dernière, il n'est possible d'en choisir que 10, hors sous-vœux, et 10 supplémentaires pour des formations en apprentissage. La formulation des vœux se termine le 11 mars. Enfin, après cette date, il reste possible de valider ses choix et de compléter son dossier jusqu'au 8 avril.

Les premières réponses arriveront le 27 mai, date d'ouverture de la phase principale d'admission. Ne reste plus qu'à répondre par oui ou non aux formations qui ont accepté votre candidature. Le vendredi 16 juillet sera alors la dernière journée pour valider un choix définitif. En cas de multiples refus, la phase complémentaire débutera le 16 juin. Il sera alors possible de reformuler 10 nouveaux vœux, jusqu'au 16 septembre.