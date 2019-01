publié le 12/01/2019 à 07:45

Pour sa première année en service, la plateforme d'orientation Parcoursup n'avait pas été épargnée par les critiques. Principal reproche : la lenteur des procédures, qui avait engendré beaucoup de stress et d'angoisse chez les élèves.



Pour cette nouvelle année, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, l'a promis, le calendrier sera raccourci et accéléré. Les premières réponses tomberont le 15 mai au lieu du 22 l'an dernier, et la procédure sera close le 19 juillet au lieu du 5 septembre.

Cela permettra à la très grande majorité des étudiants d'être inscrits dans une formation avant la fin du mois de juillet. De ce fait, les écoles, classes préparatoires et universités pourront également préparer plus sereinement leur rentrée.

Des délais de réflexion réduits

Au cours de cette procédure raccourcie, et afin de mener à bien les affectations de chaque étudiant, les délais de réflexions seront donc réduits. Le 15 mai, au moment de la première salve de réponses, les candidats auront 5 jours (au lieu de 7 l'an dernier) pour valider leurs vœux : soit définitivement, soit en gardant d'autres choix en attente. Le principe lui ne change pas : si l'on a plusieurs réponse positives, on ne peut en garder qu'une.



Ensuite, à partir du 20 mai, et dès que de nouvelles propositions d'admission arriveront, le délai pour faire un choix sera réduit à 3 jours (au lieu de 5). Les places seront ainsi plus rapidement libérées.



À chaque proposition reçue, les délais seront de toute façon bien rappelés. L'an dernier, les candidats ont pris leur décision en 2 jours et 10 heures en moyenne.