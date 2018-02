publié le 15/02/2018 à 00:21

Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'Éducation nationale est l'invité de RTL ce jeudi 15 février alors que le ministre de l'Éducation a présenté sa réforme du baccalauréat ce mercredi 14 février en Conseil des ministres. L'enjeu est majeur pour cet examen dont la réforme est menée en même temps que celle de l'accès à l'université. Ce bac nouvelle formule, ce sont les élèves actuellement en classe de Troisième qui seront les premiers à passer en 2021.



Une réforme qui pourrait enclencher un changement de nom de la classe de terminale, rebaptisée "classe de maturité". Une proposition qui a étonné dans les rangs des syndicats d'enseignants, comme l'explique Jean-Rémi Girard du Snalc : "C'est très surprenant, l'idée n'avait pas du tout été évoquée avant". Le nouveau baccalauréat voulu par le ministre de l'éducation nationale n'est pas un examen qui termine un cycle scolaire mais plutôt un examen qui ouvre vers les études supérieures, qui doit mieux préparer les futurs étudiants.

Parmi les autres mesures phares, la suppression des séries L, ES et S pour la voie générale."Nous voulons ainsi offrir plus de choix aux élèves, éviter les hiérarchies artificielles entre les séries", a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse. Des changements de taille qui bouleversent le baccalauréat tel qu'on le connaît et sur lesquels devra s'expliquer Jean-Marc Huart face à Élizabeth Martichoux.

Jean-Marc Huart répondra aux questions d'Élizabeth Martichoux à partir de 7h45. Une interview à suivre en direct sur RTL et en vidéo sur RTL.fr.