publié le 29/09/2017 à 09:05

Il sont 3.729 à être restés sur le carreau après la dernière mise à jour des affectations effectuées par la plateforme Admission post-bac (APB). Mais cette fois, plus de possibilité "d'attendre" encore : les affectations d'APB du lundi 25 septembre étaient les dernières du système pour l'année scolaire 2017-2018.



"Il reste encore 100.000 places dans toutes les filières existantes en France", a expliqué le ministère de l’Enseignement supérieur à 20 Minutes. Celui-ci a précisé que "les étudiants peuvent prendre contact avec le rectorat dont ils dépendent pour avoir de plus amples informations sur le sujet".

La situation est difficile pour les laissés-pour-compte, qui ne se font plus d'illusions concernant une possible intégration des cursus qu'ils voulaient au départ. Ils peuvent jouer la carte de la réorientation en milieu d'année : choisir une filière dans laquelle il reste de la place, suivre assidûment les cours pour avoir un bon dossier, et faire une demande de changement de cursus entre les deux semestres universitaires.

Contacter directement les universités

Autre solution, tenter de contacter directement les universités et directeurs de formations, pour voir si des places se sont libérées après la rentrée, et ne pas hésiter à s'informer sur différentes universités, même dans des villes plus éloignées.



Certaines organisations et syndicats étudiants peuvent aussi tenter de "pousser" les dossiers étudiants, en utilisant leur place privilégiée auprès de l'administration. L'Union nationale des étudiants de France (Unef) propose ainsi de les joindre via le site sos-inscriptions.fr, et la Fédération des associations générales étudiantes (Fage) sur leur adresse mail spécifique : apb@fage.org.



Attention à ceux qui envisageraient un recours juridique contre le tirage au sort : si le TGI de Bordeaux l'a jugé illégal et a permis à trois étudiants d'avoir une place en STAPS, c'est un cas isolé, qui de plus pourrait être temporaire : le ministère de l'Enseignement supérieur a en effet annoncé un pourvoi en cassation.

Partir à l'étranger ou faire un service civique

Pour ceux qui n'ont pas envie de perdre une année, d'autres options sont à considérer : de nombreux organismes organisent des voyages à l'étranger pour quelques mois.



L'Agence nationale du service civique recherche aussi des volontaires, rémunérés environ 500 euros par mois pour effectuer une mission au sein d'une association. Les annonces sont diversifiées géographiquement et nombreuses, et devraient être renforcées avec la mesure "devoirs faits" du ministère de l'Éducation, qui va nécessiter 10.000 volontaires.