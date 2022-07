C'est une nouveauté spécifique à cette année 2022. Dès ce vendredi 15 juillet, les candidats qui n'ont reçu aucune réponse positive sur la plateforme post-bac Parcoursup, devront classer leurs vœux. Concrètement, la plateforme demandera à tous les lycéens de hiérarchiser leurs vœux catégorisés "en attente". Les jeunes sont donc, à nouveau, interrogés sur l'intérêt qu'ils portent à leurs les vœux.

La période "d'admission" qui a commencé le 2 juin dernier s'achève donc ce vendredi 15 juillet. Les candidats concernés par ce processus d'archivage des vœux en attente sont ceux qui n'ont pas reçu de proposition d'admission de la part des établissements d'enseignement supérieur souhaités. Le site public en charge de la communication sur Parcoursup explique que les nouveaux bacheliers et les étudiants en réorientation auront quatre jours, jusqu’au 18 juillet inclus, pour établir leur classement.

Comment fonctionne cet archivage ?

Cette nouvelle phase mise sur l'ouverture de nouvelles places dans les établissements pendant l'été. Ainsi, le classement par ordre de préférence permet que les demandes soient archivées. "Ils pourront jouer si une place se libère suite à des désistements, pendant l'été, en fonction de la liste d'attente de Parcoursup", note le site d'informations Capital.

Par ailleurs, tous les vœux qui n'auront pas été archivés seront supprimés. Le classement des vœux peut être modifié durant la période des quatre jours. Cependant, ce dernier deviendra définitif le 18 juillet à 23h59. À partir du 19 juillet, les bacheliers pourront recevoir des propositions d'admissions si des places se libèrent.

Le journal La Croix attire l'attention sur un détail primordial : les candidats n'auront alors que 48 heures pour accepter ou refuser une proposition d’admission reçue entre le 19 juillet et le 30 juillet inclus. Par ailleurs, un délai prolongé est prévu pendant la période estivale. Si les candidats reçoivent une proposition d’admission pour un vœu archivé entre le 31 juillet et le 20 août inclus, ils peuvent répondre au plus tard le 21 août , à 23 h 59.

