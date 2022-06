Parcoursup : le mode d'emploi de la phase complémentaire qui débute jeudi

Avant la fin de la phase principale d'admission de Parcoursup - qui a débuté le 2 juin et se terminera le 15 juillet - la phase complémentaire ouvre ses portes le jeudi 23 juin à 14h. Elle permet aux lycéens de Terminale n'ayant pas eu de proposition d'admission, ou n'ayant pas été satisfaits de leurs propositions, de formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux.

"Plus de 86,8 % des lycéens ont déjà reçu au moins une proposition d’admission (soit une progression de 2,4 points par rapport à 2021)", indique le site du service public. Les élèves sans proposition seront alors contactés par les équipes Parcoursup pour "leur présenter les opportunités offertes par la phase complémentaire".

Dès jeudi 14h, 5.300 formations seront proposées, un chiffre qui devrait augmenter au fur et à mesure de l'été puisque la phase complémentaire prendra fin le 16 septembre prochain.

À noter que les élèves qui ont déjà accepté une proposition d'admission en phase principale peuvent candidater en phase complémentaire s'ils souhaitent tenter leur chance dans une formation qu'ils préfèrent.

Les réponses des formations sont données, normalement dans un délai de 8 jours, jusqu'au 16 septembre. Deux types de réponses sont alors proposés aux candidats : "oui" ou "non" pour les formations sélectives et "oui" ou "oui-si" pour les formations non-sélectives. Ils auront deux jours entre le 24 juin et le 23 août pour répondre et une journée entre le 24 août et le 16 septembre.

