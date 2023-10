Parcoursup 2024 : tout savoir sur le calendrier

Pour tous les lycéens qui souhaiteraient s'inscrire dans l'enseignement supérieur à partir de septembre 2024, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a annoncé, le 28 septembre dernier, les principales dates de la procédure 2024 de Parcoursup.

Comme chaque année, la session 2024 se déroulera en trois étapes. La première se déroulera en décembre 2023 et en janvier 2024, peut-on lire sur le site Service public. Le 20 décembre 2023, les lycéens et les étudiants en recherche d'une orientation pourront consulter l'offre des formations disponibles sur Parcoursup. Ce n'est que le 17 janvier que les étudiants pourront débuter les inscriptions et formuler des vœux, dans la limite de dix vœux.

La deuxième phase s'effectuera en mars et en avril 2024. Le jeudi 14 mars correspond à la date limite de dépôt des vœux. Après cette date, il ne sera plus possible d'ajouter ou de modifier des vœux dans son dossier. Jusqu'au 3 avril, il sera possible, pour les étudiants, de compléter leur dossier et confirmer leurs vœux.

Enfin, à partir du 30 mai, la dernière phase débutera. Les établissements donneront leur réponse aux choix des candidats, lors du lancement de la phase principale d'admission. Celle-ci s'étendra jusqu'au 12 juillet 2024 inclus.

Plus de notes du bac pour Parcoursup

Aussi, du 11 juin, jusqu'à la mi-septembre, la procédure complémentaire est ouverte. À ce moment-là, les postulants qui n’ont essuyé que des refus, pourront retenter leur chance, avec une aide de la commission d’accès à l’enseignement supérieur de leur académie.

C'était une annonce du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, lors de cette rentrée 2024. Après une réforme du bac vivement critiquée l'an dernier, les modalités de l'examen ont changé. Désormais, les épreuves écrites des enseignements de spécialité du bac général et technologique auront lieu en juin, et non plus en mars comme précédemment. Ainsi, les notes obtenues ne seront plus présentes dans les dossiers Parcoursup.

