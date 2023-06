Si aucun de vos vœux n'a été accepté lors de la première phase de Parcoursup, pas de panique, vous avez encore moyen de trouver votre formation, grâce à la "phase complémentaire", qui a débuté ce jeudi 15 juin.

Cette nouvelle phase concerne tous les candidats n'ayant reçu aucune proposition de formation lors de la première phase, mais également les étudiants qui ont accepté une proposition d'admission, et qui souhaitent formuler d'autres vœux. Enfin, cette phase complémentaire concerne les candidats qui n'ont encore fait aucun vœu, ou qui n'étaient pas encore inscrits sur Parcoursup.

Ainsi, les étudiants peuvent formuler jusqu'à dix vœux supplémentaires, dans des formations où des places sont encore disponibles. Ces formations seront mises à jour au fur et à mesure que des places se libèrent, tous les jours. L'an dernier, selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale, près de 87 % des élèves avaient déjà une proposition d'admission avant cette phase, et 5.300 formations étaient proposées.

Néanmoins, si une formation a déjà été refusée à un étudiant, il n'est pas possible pour lui de candidater à nouveau pour cette même formation. Néanmoins, pour chaque vœu, comme lors de la phase principale, un "projet de formation motivé" doit être déposé.



Et après ?

Les candidats auront jusqu'au 12 septembre, 23h59, pour faire les vœux de la phase complémentaire, les formations auront alors deux jours pour accepter ou refuser les candidats.

Plus les vœux sont effectués tôt, plus ceux-ci seront potentiellement acceptés tôt. Il vous faudra néanmoins attendre huit jours, en moyenne, pour recevoir une réponse. Si une proposition d'admission est faite à un candidat, celui-ci la recevra par mail et par SMS. Les candidats auront encore deux jours pour se prononcer, du 15 juin au 24 août. Mais ce délai dépassé, ils n'auront plus qu'une journée pour se décider.

Si à la fin de la phase complémentaire, un candidat n'a toujours reçu aucune réponse positive, il aura la possibilité de saisir la commission d'accès à l'enseignement supérieur (CAES) de son académie auprès du rectorat, qui pourra l'aider en lui proposant des formations.





