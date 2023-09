Éducation : prime, brevet... Ce qu'il faut retenir des annonces de Gabriel Attal

Vers une prime massive pour les agents du ministère de l'Éducation. Ce jeudi 28 septembre, le ministre Gabriel Attal a annoncé une "prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" pour les 730.000 agents de l'Éducation nationale.

Cette prime sera de 380 euros pour les enseignants et de 500 euros pour les autres agents. Elle sera versée en même temps que leur salaire du mois d'octobre. "On versera en octobre une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat à 730.000 agents du ministère, c'est plus d'un sur deux", a affirmé le ministre sur le plateau du JT de TF1.

Dans le détail, "500.000 enseignants (...) auront en moyenne 380 euros" et 230.000 "autres personnels", notamment les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH), percevront en moyenne 500 euros, a-t-il précisé.

Le ministre de l'Éducation a aussi affirmé, près d'un mois après la rentrée scolaire, qu'"un enseignant sur quatre" avait jusqu'à présent signé le "pacte" enseignant. Ce dernier vise à confier aux professeurs de nouvelles missions en échange d'un complément de rémunération. "À l'heure à laquelle je parle, un enseignant sur quatre a signé, s'est engagé dans le pacte. C'est même un sur trois au collège et au lycée professionnel", a déclaré Gabriel Attal. "Ça continue à monter", a-t-il ajouté.

Les élèves de troisième passeront les épreuves écrites du brevet des collèges les 1er et 2 juillet 2024, et "non pas en juin comme d'habitude", ce qui permettra aux collégiens de rester en classe "jusqu'aux derniers jours de juin", a annoncé jeudi Gabriel Attal. J'ai décidé, pour la première fois depuis très longtemps, que les épreuves de brevet ne se tiendraient non pas en juin comme d'habitude, mais en juillet, en l'occurrence les 1er et 2 juillet", a précisé le ministre de l'Éducation nationale.

