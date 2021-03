Pessah : que célèbrent les Juifs cette semaine ?

publié le 27/03/2021 à 16:38

La communauté juive fête Pessah ce samedi 27 mars, à partir de la tombée de la nuit. Aussi appelée Pâque juive, cette célébration prendra fin dans la soirée du dimanche 4 avril. Tout comme l'année dernière, cette fête religieuse se déroulera dans un contexte de pandémie et de confinements dans certains départements français.

Pessah est devenue une commémoration majeure dans la religion juive. Elle fait référence à la libération du peuple hébreux, esclaves des Égyptiens, guidés par le prophète Moïse. S'ensuit un exode de 40 ans dans le désert avant de trouver la Terre promise. Pour être épargnés, les Hébreux devaient respecter les consignes de Moïse : sacrifier un agneau à Dieu, le manger avec du pain azyme et des herbes amères, et enduire les linteaux de chaque maison avec le sang de l'animal sacrifié.

On retrouve un héritage de ce rituel aujourd'hui, au cours de la Pâque juive. Au cours des deux premiers dîners, nommés "Séder", ils doivent consommer la "matsa", un pain non levé, toute forme de "hamets" (grain levé) étant interdite, des herbes amères mais aussi un agneau. Enfin, au cours des deux premiers et des deux derniers jours de Pessah, il leur est interdit de travailler, de manipuler des appareils électriques, et de conduire.