publié le 22/08/2018 à 16:48

C'est une charmante trouvaille qu'Amandine Challard a fait alors qu'elle dînait au restaurant à Reims lundi 20 août, rapporte L'Union. En effet, au moment de déguster des huîtres, elle manque d'avaler... une perle. "J'ai été très étonnée, j'ai même cru que c'était un bout de coquille. Eh non, c'était bien une perle de culture ! Je suis ravie, quelle chance j'ai eue", confie-t-elle au quotidien régional.



Après avoir montré sa découverte aux membres du personnels et aux autres clients, Amandine a envoyé une photo de sa perle à une enseigne finistérienne, Ô perle de Tahiti, spécialisée dans la vente de perles, pour connaître la valeur de sa trouvaille : "C'est complètement incroyable et vous avez beaucoup de chance. Bravo ! C'est une perle fine donc 100% créée par l'huître", lui a indiqué Nathalie Le Gloahec, responsable de la marque et fine connaisseuse de la filière perlière.

Amandine a décidé de monter la perle, d'une valeur de 200 à 300 euros, sur une bague, pour l'offrir à sa nièce qui fêtera bientôt son premier anniversaire, "afin de lui souhaiter tout autant de chance dans sa vie future". Du côté du restaurant aussi on y a vu un signe de chance : les propriétaires, Xuejun Chen et Paul Hu voient dans cet événement un excellent signe de prospérité pour leur restaurant qu'ils ont ouvert le 12 août dernier.