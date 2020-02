publié le 23/02/2020 à 23:10

Difficile d'imaginer les étendues arides du Sahara parsemées de lacs grouillant de poissons. C'est pourtant ce que révèlent les 17.000 fossiles collectés par les scientifiques à Takarkori, dans le sud-ouest de la Libye, tout près de l'Algérie. Leur étude a montré qu'il y a 10.000 ans, la région abritait de nombreux poissons, mais aussi des mollusques et des amphibiens.

Comme le rapporte Sciences et Avenir, des restes d'arts rupestres, témoignent de l'occupation humaine du site de populations qui se nourrissaient principalement de tilapias, silures et autres poissons, quand le Sahara était recouvert de marais et de points d'eau. Ces humains ont par la suite dû se tourner vers la chasse et l'élevage pour survivre à la désertification progressive.

L'étude a mis en évidence le changement climatique rapide qui a eu lieu au Sahara à cette époque. Alors que les restes de poisson représentent 90% des fossiles datés de 10.200 à 8.000 ans, cette proportion chute brutalement à 40% pour la période de 5.900 à 4.650 ans. Cette région aujourd'hui aride était il y a des milliers d'années particulièrement humide.