Les éoliennes et panneaux solaires pourraient permettre de végétaliser le Sahara

publié le 13/09/2018 à 14:15

C'est une étude étonnante qui a été publiée ce jeudi 13 septembre par des chercheurs des universités américaines du Maryland et de l'Illinois dans le magazine Science. Les éoliennes et panneaux solaires auraient tendance à augmenter les précipitations locales.



L'installation, dans le désert du Sahara, des 3 millions d'éoliennes et des 9 millions de kilomètres carrés de panneaux solaires (qui couvrent environ 20% de la surface désertique) a entraîné un changement de température et a modifié les flux d'air. Les auteurs de l'étude estiment ainsi qu'il pleuvrait davantage dans le Sahara, les précipitations passant de 0,24 mm à 0,59 mm par jour.

Cela suffirait "pour avoir un impact écologique, environnemental et sociétal important", explique l'étude. Ainsi, le pourtour sud du Sahara (la région semi-aride du Sahel) verrait pousser davantage de plantes, ce qui permettrait ensuite à davantage d'animaux de se nourrir, précise Daniel Kirk-Davidoff, professeur à l'université du Maryland.

Mais comment est-ce possible ?

Selon les scientifiques, les éoliennes font descendre l'air chaud et peuvent ainsi augmenter la température du sol la nuit. Grâce à leur structure physique, elles réduisent aussi la vitesse des vents. L'effet est similaire pour les panneaux solaires : étant de couleur plus sombre que le sable, ils reflètent moins d'énergie solaire, ce qui augmente la température au sol, les précipitations et donc la végétation.



Cet impact est néanmoins limité aux régions couvertes par les centrales d'énergie éolienne et solaire. Selon Yan Li, chargé de recherches à l'université de l'Illinois, cette étude est la première à modéliser l'impact des centrales d'énergie sur le climat et la végétation.