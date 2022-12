Pain au chocolat ou chocolatine ? Philippe Caverivière clôt le débat

Invité d'Amandine Bégot, le boulanger Damien Cerf est resté pour la chronique de Philippe Caverivière ce vendredi 9 décembre. Et le chroniqueur ne résiste pas à l'envie d'interroger le boulanger sur un sujet qui déchire la France : doit-on dire "pain au chocolat" ou "chocolatine" ? "Dans les deux cas, le résultat c'est un gros cul", souligne Philippe Caverivière. Ce dernier est plutôt partisan du terme "pain au chocolat".

Les Français font face à des difficultés financières. Cette triste réalité concerne davantage de personnes et le chroniqueur tient évidemment à partager son analyse autour de cette situation. "C'est quand même fou de se dire qu’à cause de cette guerre en Ukraine qui fait monter le prix de l’énergie, des boulangeries risquent de fermer en France. Autant des petits Ukrainiens sans maison, je pouvais tolérer. Autant des petits-déjeuners sans croissant, je dis non, il y a des limites à ma souffrance", pointe Philippe Caverivière.

Plusieurs arrondissements du centre de Paris ont été privés d'électricité dans la soirée du jeudi 8 décembre. Des coupures d'électricité menacent l'Hexagone dans les prochaines semaines. "Plus personne dit 'coupure', c'est 'délestage' le mot à la mode", assure Philippe Caverivière.

