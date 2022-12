PACA : comment obtenir six mois d'abonnement de transports gratuits

C'est une offre originale de la métropole Aix-Marseille et de la Région PACA. Elle concerne les habitants de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, propriétaires d'un véhicule classé Crit'Air 5 et hors classes. Ces derniers peuvent bénéficier gratuitement, pendant six mois, d'un abonnement du Pass intégral donnant accès aux TER et bus urbains de la Métropole. Une seule condition ? Vendre leurs véhicules polluants.

Ces véhicules ne peuvent plus circuler dans Marseille, depuis le 1er septembre 2022, car la Ville a mis en place une zone à faibles émissions (ZFE-m). Pour information, dans la cité phocéenne, on estime à 2 500 le nombre de personnes qui décèdent prématurément, chaque année, en raison de la pollution. Le chiffre grimpe à 40 000 au niveau national, selon Santé Publique France.

Cette aide est disponible depuis le guichet de la Métropole. Pour rappel, circuler en voiture avec une voiture interdite est punissable d'une amende forfaitaire allant de 68 à 135 euros.

Les Marseillais dubitatifs

Les Marseillais, croisés à la station service, émettent de sérieux doutes sur cette offre. Il y a déjà Michel qui concède ne pas savoir en quoi consiste la vignette Crit'Air. "Je suis tellement pris par mon boulot". Un autre, guère emballé : "Je n'y crois pas du tout. C'est inconcevable. Vendre une voiture pour un abonnement de six mois, c'est un truc de fou."

Il y a également cet homme qui trouve "compliqué" de prendre les transports en commun à Marseille. "Il y a très peu de métros, et les bus, c'est la galère. C'est une bonne idée, mais est-ce pratique à Marseille, je ne sais pas".

