Orpéa surendetté : ce que cela signifie pour les résidents d'Ehpad et leurs familles

Après le scandale, les déboires financiers pour le groupe d'Ehpad privés Orpéa. L'entreprise, dans la tourmente depuis le début de l'année et la sortie du livre enquête les Fossoyeurs qui dénonçait des maltraitances envers les résidents et des fraudes comptables se place maintenant sous protection judiciaire.

Le groupe qui gère plus de 350 établissements en France n'arrive plus à honorer ses dettes qui s'élèvent à près de 10 milliards d'euros. Orpéa est beaucoup trop endetté, notamment à cause de son développement à l'international et aux investissements immobiliers réalisés par l'ancienne direction.





Voilà pourquoi le groupe a décidé d'entamer une procédure de conciliation. Cela va lui permettre de renégocier ses dettes avec ses créanciers grâce à l'aide d'un conciliateur désigné par le tribunal de commerce de Nanterre.



Ce n'est pas la première fois que le groupe mène cette procédure de conciliation amiable. Orpéa avait d'ailleurs pu aboutir à un accord avec ses banques pour assurer son financement. Mais, entre temps, l'inflation a augmenté et les coûts d'achat, notamment pour l'énergie et les denrées alimentaires ont explosé. Le groupe n'a donc pas vraiment eu le choix.

Salariés et résidents épargnés ?

Pour les résidents, les familles et les salariés d'Orpéa, rien ne change pour l'instant. Les salaires sont versés, les fournisseurs payés et bien entendu les Ehpad ne ferment pas. En revanche, c'est pour les actionnaires d'Orpéa que cette procédure change la donne.





L'action a plongé de 30% à la bourse de Paris ce mercredi 26 octobre au matin. Pour rappel, depuis le début de l'année, la valorisation de l'entreprise a fondu de près de 90%.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info