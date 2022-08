Bretagne : mort suspecte dans un Ehpad, une enquête a été ouverte

À Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, une octogénaire a été retrouvée morte, après une chute dans les escaliers d'un Ehpad, le dimanche 7 août 2022. D'abord inanimée, elle est morte peu après sa chute. Selon Le télégramme, une enquête a été ouverte, par les enquêteurs de la sûreté urbaine, de Saint-Brieuc.

La femme de 80 ans résidait dans une unité de l'Ehpad Saint-Jean-Eudes, réservée aux personnes âgées qui avaient la maladie d'Alzheimer. Une cellule de crise a été ouverte, et un soutien psychologique a été également mis en place. La piste criminelle n'est pas écartée, mais elle est abordée avec prudence. "Cette piste n'est pas pour autant retenue à ce stade" a précisé le parquet de Saint-Brieuc. L'octogénaire a pu être poussée du haut de l'escalier, selon les premiers éléments recueillis.

L'hypothèse d'un accident est possible, mais des éléments remettent en cause cette piste. La victime qui était en fauteuil roulant n'a pas pu se relever d'elle-même. Sa santé n'a pas non plus pu permettre qu'elle actionne les roues de son fauteuil, selon une source judiciaire.

