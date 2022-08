Orages en Corse : des évacuations auraient-elles été possibles ?

Au lendemain des intempéries meurtrières en Corse, qui ont fait 5 morts et une vingtaine de blessés, l'île de Beauté peut enfin souffler avec un temps beaucoup plus clément. Météo-France est elle toujours sous le feu des critiques, accusée d'avoir activé la vigilance orange trop tardivement, empêchant des mises à l'abri et des évacuations.

Jeudi, le météorologue Frédéric Decker évoquait alors une situation "exceptionnelle" et "difficilement prévisible", notamment en raison du peu de balises en mer qui auraient permis de mieux mesurer la menace en temps réel. Un manque confirmé le porte-parole de la sécurité civile, Alexandre Jouassard. "Si on avait eu ces balises, on aurait pu savoir qu'on avait des rafales de vent très fortes et une importante pluviométrie", les différents services "se seraient coordonnés" pour prévoir d'éventuelles évacuations, explique-t-il.

Néanmoins, en Corse, également surnommée l'île aux mille virages, "si on avait eu l'information à 8 heures, évacuer des milliers de personnes sur des routes qui sont assez courtes et peu larges" auraient pu "créer des risques complémentaires". L'île était encore sous vigilance jaune à 6 heures, Météo-France annonçant "de puissants orages (...) en mer avec de fortes rafales", qui pourront "très temporairement affecter les côtes ouest et nord". Face au caractère soudain des intempéries, il n'y a alors pas eu de fenêtre de temps pour envisager des évacuations.

