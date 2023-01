"Allô Ménie", l'émission de RTL qui a changé la condition de la femme

Elle s'appelait en réalité Marie Laurentin, épouse Grégoire. Ménie Grégoire commence en 1967 une émission qui va bouleverser la vie de nombreux Français, des femmes surtout : Allô Ménie, diffusée sur RTL.

On l'appelle en direct ou bien on lui écrit des lettres. Famille, vie sociale, sexualité, toutes les questions de l'intime sont abordées dans une France encore conservatrice. On parle parfois à Ménie de l'inavouable, comme des avortements clandestins. Et Ménie leur répond, les conseille.

La révolution est aussi radiophonique : Allô Ménie est une des premières émissions de radio de dialogue avec les auditeurs. D’ailleurs, cette émission ne touche pas que les femmes, de nombreux hommes appellent Ménie ou lui envoient une lettre.

Allô Ménie est révolutionnaire en ce qu’elle questionne profondément la condition, la place de la femme dans notre société : "Le jour où les femmes ont compris qu'elles étaient toutes pareilles, qu'elles vivaient un changement, elles se sont donné le droit d'être ce qu'elles étaient", explique Ménie dans une interview de 1987.

2 millions d'auditeurs par jour

L’émission remporte un succès phénoménal : elle compte 2 millions d’auditeurs par jour en moyenne. Entre 1967 et 1981, Ménie Grégoire va répondre à des centaines et des centaines de sollicitations.

Ménie a des positions parfois conservatrices, on se souvient de l’émission intitulée "L’homosexualité, ce problème douloureux" le 10 mars 1971, interrompue par des militants en colère.

Mais Ménie Grégoire, amie avec Françoise Dolto, fait aussi la promotion de la psychanalyse. Elle aura d’ailleurs une seconde émission sur RTL intitulée Responsabilité sexuelle où interviennent des experts, souvent sexologues ou psychanalystes.

Adèle Bréau, la petite-fille de Ménie Grégoire, sera l'invitée de RTL pour présenter son roman intitulé L'heure des femmes à 7h40 ce vendredi 13 janvier.

