Oise : la chasse interdite dans deux communes après des repas de chasseurs

et AFP

publié le 18/11/2020 à 21:59

La préfecture de l'Oise a complètement interdit "de pratiquer tout type de chasse, même de régulation de la faune sauvage" dans deux communes du département, Grandru et Morienval, à la suite de violations des règles sanitaires le week-end dernier par des chasseurs qui ont organisé des repas collectifs, a-t-elle annoncé ce mercredi 18 novembre.

"La préfète de l'Oise a pris connaissance avec consternation de deux manquements graves aux règles sanitaires rapportés par des inspecteurs de l'Office français de la biodiversité" samedi 14 novembre, "des regroupements avec repas collectifs et bar ouvert avec distribution d'alcool, sans respect des mesures-barrières et notamment de l'obligation du port du masque", indique-t-elle dans un communiqué.

En cette période de confinement pour tenter de contenir l'épidémie de Covid-19, seule la chasse de régulation de la faune sauvage est autorisée, pour certaines espèces, et tous les regroupements et repas pris en commun sont proscrits. Elle rappelle que les indicateurs de l'épidémie restent "préoccupants" dans le département avec, au 13 novembre 2020, "des taux d'occupation en réanimation Covid de 64% et d'occupation total en réanimation de 82% dans la région".