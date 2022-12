Nucléaire : combien de réacteurs sont en marche aujourd'hui en France ?

Scénario fictif, pour des cas extrêmes. Emmanuel Macron a tenté de rassurer les Français samedi 3 décembre sur de possibles coupures de courant cet hiver. Une simulation de délestage sera tout de même organisée ce vendredi à l'échelle nationale par les gestionnaires du réseau électrique. Les pouvoirs publics continuent de se préparer au pire, au cas où le nombre de réacteurs nucléaires à l'arrêt serait encore trop important.

Il y a encore un mois, il y avait 26 réacteurs qui fonctionnaient sur 56, plus de la moitié du parc était donc à l'arrêt. Aujourd'hui, il y en a 12 de plus et EDF compte au 1ᵉʳ janvier disposer de 46 réacteurs. Il y avait des arrêts prévus pour maintenance et d'autres inattendus pour des problèmes de corrosion, des petites fissures qui ont été découvertes dans 12 réacteurs et qu'il faut réparer. Donc EDF pense pouvoir disposer de 80% de son parc nucléaire cet hiver.

Mais RTE, qui gère le réseau d'électricité, est un peu moins optimiste. RTE s'est basé sur l'historique des pannes imprévues et table sur quatre ou cinq réacteurs en moins. Combien de jours de coupure y aura-t-il cet hiver ? Entre 1 et 6, prévoit RTE. Tout dépendra de nos efforts à chacun, de la météo, du froid et du vent. Car un jour de grand vent, les éoliennes peuvent assurer jusqu'à 30% de la production électrique française.

