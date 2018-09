VIDÉO - Peugeot e-Legend, la 504 du futur sera électrique et autonome

publié le 20/09/2018 à 19:15

Ce sera l'une des stars du Mondial de l'Auto à Paris (du 4 au 14 octobre). Peugeot va en effet présenter un concept-car hyper glamour : le e-Legend. Originalité. Un coupé long de 4,65 mètres à la fois néo-rétro et hyper futuriste, en mode autonome. Le mariage idéal entre l'esthétisme et les nouvelles technologies. À travers ce véhicule, la marque au Lion fait un clin d'œil à la Peugeot 504, née il y a 50 ans, et surtout à sa version coupé, signée du célèbre carrossier italien Pininfarina, lancée elle en 1969.





Le logo est identique à celui du volant de la 504 coupé, mais il est rétro éclairé. La commande d'ouverture tactile est dissimulée dans la vitre de custode. L'intérieur de l'habitacle est chaleureux avec du bois exotique et des sièges en velours de soie bleu turquoise. Là aussi cela donne à la voiture un petit côté vintage. Ce qui contraste surtout avec les véhicules autonomes actuels. Le but ? Rassurer les occupants. Conducteurs et passagers se retrouvent ainsi dans un univers "familier".

Mais on est bien dans la 504 du futur. Ainsi, lorsqu'on passe en mode autonome le volant s'escamote en quelques secondes. Digne d'un film de James Bond. Et là le spectacle peut commencer, via un écran XXL de 49 pouces. Cet écran incurvé, occupe quasiment toute la superficie sous le tableau de bord. Mais ce n'est pas le seul, puisqu'au total il y a pas moins de 16 écrans y compris dans les portes (29 pouces) et même le pare-soleil en est équipé (12 pouces) !



600 km d'autonomie

Tout peut se piloter via la commande vocale. Ainsi d'une simple phrase, le conducteur peut changer son mode de conduite, écouter sa meilleure playlist voire ouvrir ou fermer les portes électrifiées de son véhicule. Le système comprend jusqu'à 17 langues, et pourrait être proposé sur certains modèles de la marque dès 2020. Innovation : un système de sonorisation embarquée signé Focal propose le "mapping", qui permet par exemple d'envoyer les messages de navigation au conducteur uniquement, pendant que les autres occupants écoutent de la musique.



Pour la conduite, vous aurez le choix entre un mode classique (avec une version zen ou plus musclée dite "Boost") ou autonome. Concept 100 % électrique, le Peugeot e-Legend embarque une motorisation de 340 kW, soit une puissance de 462 ch envoyée aux quatre roues. Selon le constructeur cela permet d'abattre le 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 220 km/h. Autonomie : 600 km, avec une recharge rapide en à peine une demi-heure. En effet en a peine 25 minutes vous pouvez obtenir une autonomie de 500 km. La voiture peut aussi se recharger par induction.