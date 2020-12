Les angoisses des fêtes

publié le 31/12/2020 à 02:54

Vivien se sent de plus en plus en décalage avec la société. Il a l'impression que les personnes communiquent de moins en moins et s'éloignent de plus en plus.

Marie-Claude a perdu son compagnon une semaine avant Noël. Cela faisait 9 ans qu'ils étaient ensemble. C'est la première fois qu'elle passe les fêtes seule.

Michel a perdu sa femme il y a 3 ans après s'être occupé d'elle durant 4 ans. Elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, Michel ne veut pas simplement refaire sa vie, mais la continuer.

A 84 ans, Odette vit seule et est en fauteuil roulant. Elle souffre de solitude. Elle fait tout pour se débrouiller seule mais cela est épuisant au quotidien.

Catherine a mis les petits plats dans les grands pour Noël avec ses enfants. Mais sa famille lui reproche de trop se donner. Elle ne comprend pas ces reproches qui l'affectent énormément.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Sophie Cadalen recueille les confidences des auditeurs de RTL.

