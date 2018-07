Nomad Education : une start-up qui développe des applications éducatives

publié le 27/05/2017 à 00:02

À l'approche du baccalauréat et des épreuves du brevet, la start-up Nomad Education a élaboré une trentaine d'applications pour les élèves du collège au lycée. "Un jeune sur trois utilise l'application Nomad Education pour réussir son brevet", explique Caroline Maitrot, cofondatrice de Nomad Education.



Un succès qui s'explique sûrement par le choix du smartphone "qui est un outil très générationnel et c'est gratuit (...) On a réconcilié les révisions avec les jeunes, en les mettant sur un outil qui est le leur, et pas un outil recommandé par les parents ni par les professeurs". Un outil qui respecte le programme de l'Éducation nationale et qui présente "des quiz interactifs, des mini-cours et les annales corrigés pour l'ensemble des examens", explique la cofondatrice de Nomad Education. Des applications utilisables n'importe où et sur lesquelles toutes les matières sont exploitées.