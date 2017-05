et Félix Roudaut

publié le 17/05/2017 à 05:57

Dernière ligne droite des révisions pour quelque 700.000 candidats. Dans un mois, les lycéens plancheront sur les premières épreuves du baccalauréat. Comme chaque année, la philosophie ouvrira cette semaine d'épreuve pour les bacs généraux et technologiques, le jeudi 15 juin. Une poignée de lycéens, à des milliers de kilomètres de la France, ont déjà passé cet examen qui permet d'accéder aux études supérieures. À Pondichéry, ancien comptoir français du sud de l'Inde, quelques dizaines d'élèves du lycée français de la ville ont rendu leurs dernières copies le 28 avril.



Alors que le beau temps pointe enfin le bout de son nez sur le territoire, certains vont donc devoir réviser en vue de cet examen. Pour vous préparer en toute sérénité, Aziza Sellam, responsable de la rubrique baccalauréat chez Studyrama, dresse quelques conseils bien utiles.

1. Étalez vos révisions dans le temps

"À un mois du baccalauréat, il faut essayer de ne pas être trop surmené", préconise la spécialiste. Mais en cas de gros retard sur le planning des révisions, vous ne pourrez échapper à de longues journées de bachotage. Dans ces conditions, il est impératif de faire un "break" dans la semaine. Redoublez par exemple vos efforts les lundis et mardis pour vous ménager des plages de repos le mercredis, avant de se remettre au travail la tête reposée en fin de semaine.

À trop surcharger son cerveau, le risque est en effet de ne rien retenir. Pour optimiser ses séances de travail, il est donc fortement recommandé de s'y prendre à l'avance plutôt que de tout donner juste avant l'examen. Cela vous évitera également une surcharge de stress qui pourrait s'avérer néfaste dans votre préparation.

2. Partagez vos connaissances avec vos amis

Les révisions ne doivent pas non plus vous couper du reste du monde. Le soleil brille à travers la fenêtre ? Sortez de chez vous. "Profitez-en pour aller réviser à l'extérieur avec un groupe d'amis", conseille Aziza Sellam. Être entouré dopera votre motivation et vous permettra d'échanger sur des points de cours que d'autres maîtrisent peut-être davantage que vous.



"Le travail en groupe peut être intéressant pour ceux qui veulent sortir un peu la tête de leur bouquin, ça peut aider à mieux comprendre certaines notions, soit parce qu'on se retrouve à devoir les expliquer à quelqu'un, soit parce que quelqu'un autre que le prof les explique", abonde la professeure de lycée Pauline Pépin sur le site Orientation-éducation.

3. Organisez vos fiches avec méthode

Le nerf de la guerre : les fiches de révision. "Essayez de faire de fiches de révision claires et propres", conseille la journaliste. N'hésitez pas à utiliser des couleurs, à surligner les passages fondamentaux. Une fiche bien présentée vous donnera envie de la lire. Ces feuillets doivent vous suivre partout, y compris dans les transports en commun.



Mais attention, les fiches ne doivent pas être une simple retranscription de vos cours, mais une présentation structurée des matières traitées pendant l'année. Biens faites, celles-ci ont prouvé leur efficacité à maintes reprises.