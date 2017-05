publié le 21/05/2017 à 10:00

C'est déjà la dernière ligne droite des révisions pour le baccalauréat. Dans moins d'un mois, quelque 700.000 candidats plancheront sur les premières épreuves de l'examen sanctionnant la fin des études secondaires générales, technologiques ou professionnelles. Comme tous les ans, la philosophie ouvrira le bal pour les filières générales et technologiques le jeudi 15 juin.



Tous les moyens sont bons pour préparer au mieux cette échéance. Ère du numérique oblige, les applications mobiles dédiées aux révisions se sont multipliées. Simples d'utilisation, ludiques, pratiques ou bon marché, elles offrent des solutions complémentaires aux traditionnelles fiches de révision méthodologiques.

RTL Futur a sélectionné 5 applications pour aider les candidats au bac à réviser depuis leur smartphone ou leur tablette entre deux cours ou dans les transports en commun.

1 - Bac 2017, la plus complète

Startup de référence de l'accompagnement scolaire, Digischool propose l'application de révision gratuite la mieux fournie. Elle comprend 300 cours en vidéo, plus de 10.000 questions rédigées par des professeurs, des annales corrigées, des sujets probables, des quizz et des simulateurs de note pour les programmes des filières S, ES, L, STMG et STI2D. Une fonctionnalité premium (9,99 euros par mois) propose aux candidats de se mettre en condition en passant un "bac blanc". Disponible sur iOS et Android.

> Bac 2017 - Révisions live de Philo : Sujet, conscience, inconscient, perception

2 - SnapSchool, la plus altruiste

Pour optimiser leur temps et s'entraider, de nombreux lycéens préfèrent réviser en groupe dans la dernière ligne droite. Également éditée par DigiSchool, SnapSchool s'inspire de cette philosophie avec une application mobile gratuite d'entraide aux devoirs. Si un élève bloque sur un exercice de maths, il peut le prendre en photo et le partager sur la plateforme pour se faire aider par d'autres lycéens. L'application fonctionne selon un principe donnant-donnant : chaque requête coûte un jeton, et chaque bonne réponse rapporte un point. Les réponses sont vérifiées par une équipe de professeur avant d'être publiées. Disponible sur iOS et Android.

> Télécharge l'application snapSchool sur Google Play [français]

3 - Mobibac, la plus mobile

Éditée par la Rue des écoles et la Mutuelle des étudiants, Mobibac propose de nombreux contenus gratuits axés sur le mobilité. Fiches de révision, conseils audio, mémo-concepts et quizz sont légions, adaptés à chaque niveau et à un usage en temps limité afin de faciliter leur utilisation entre deux cours ou dans les transports. Disponible sur iOS (L, ES ou S) et Android (L, ES ou S).

Mobibac propose de nombreux contenus adaptés à une consommation mobile

4 - EduQuest, la plus ludique

Créée par trois jeunes diplômés de Sciences-Po et HEC, EduQuest s'inscrit dans le succès des serious games et propose une application de révision en forme de jeu vidéo. L'utilisateur est invité à créer un personnage afin de naviguer dans l'application en solo ou en multijoueurs. EduQuest passe en revue tous les chapitres des programmes de L, ES et S au gré des niveaux et des trophées débloqués par le joueur. Certains contenus sont payants. Disponible sur iOS seulement.

EduQuest s'inspire des serious games pour faire réviser le bac

5 - Snap ton bac, la plus Snapchat

Réalisée par la plateforme éducative de France Télévisions, Snap ton bac est une série à suivre sous la forme de Stories Snapchat, des courtes vidéos qui se suivent les unes les autres et disparaissent au bout de 24 heures. Appliqué aux révision du bac, cela donne un instantané de culture quotidien permettant de réviser à petites doses certains points des programmes d'anglais, d'histoire, de géographie et de philosophie avec le sympathique Mathieu en guise de professeur youtubeur. L'intégralité des épisodes est disponible sur la chaîne YouTube de l'émission.

> Socrate, Platon et sophistes - Philosophie - Snap ton Bac

Bonus - Des applis pour ne pas être déconcentré

Pour ne pas se laisser distraire pendant les révisions, des applications proposent de bloquer les notifications pendant un temps donné. À choisir parmi Freedom, Off Time, Focus Lock, Quality Time ou FlipdApp. Il est aussi possible de désactiver tout simplement les notifications dans les réglages du smartphone dans "Réglages" puis "notifications" sur iOS et dans "Paramètres", "Sons et notifications" puis "notifications des applications" sur Android. L'assurance de terminer son travail sans être déconcentré.