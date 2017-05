publié le 25/05/2017 à 12:18

Le Conseil théologique musulman de France (CTMF) a d’ores et déjà déjà fixé le premier jour du ramadan au samedi 27 mai 2017 et sa fin au samedi 24 juin, sur la base du calcul astronomique. Et cette année encore, en plus du bac, les candidats musulmans vont devoir relever un second défi : concilier les épreuves et le ramadan. Les écrits du baccalauréat général et technologique s’étalent du 15 au 22 juin. Soit en plein pendant la deuxième et troisième semaine du ramadan qui débute autour du 6 juin.



Cette superposition des calendriers s'est déjà produite l'année dernière, mais reste relativement rare puisque cela ne s'était plus produit depuis une trentaine d'années. Durant ce mois sacré, les musulmans sont invités à s'abstenir de boire, de manger et d'avoir des relations sexuelles, des premières lueurs de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Soit pendant 18 heures environ (de 3h50 jusqu'à presque 22h00) la semaine des examens, qui sonnera aussi le début de l'été, avec les jours les plus longs et un risque de températures élevées.



Mieux vaut prévoir un gros repas vers 3h du matin

En France, où vit la première communauté musulmane d'Europe, le ramadan est un rite massivement suivi, avec plus de 70% voire 80% de jeûneurs, selon les études. Selon la tradition, les lycéens ne peuvent trouver dans les examens un motif valable pour s'abstenir de jeûner. Le jeune, quatrième pilier de l'islam, s'impose à tous les musulmans pubères. Des dispenses appelant des compensations - par un jeûne différé - sont prévues pour les voyageurs, les malades, les personnes âgées, les femmes enceintes ou venant d'accoucher.

Il va falloir prévoir un repas assez conséquent, gras et protéiné, aux alentours de 3 heures du matin pour réussir ses épreuves et tenir toute la journée. Alain Delabos, docteur et auteur du livre Bien se nourrir pendant le ramadan, préconise aussi de se recoucher aussitôt pour "retarder la digestion", a-t-il déclaré dans Le Parisien avant d'insister sur la gestion du sommeil et du repos. Mais attention, "faire le ramadan ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger équilibré, bien au contraire. C'est la clef pour rester en forme", rappelle le docteur Bortuzzo auprès de nos confrères de Franceinfo.

Pas de panique cependant. S'il vous apparaît incompatible de gérer votre avenir scolaire et le ramadan, il est toujours possible de décaler le jeûne malgré tout. Il serait dommage de rater les deux.