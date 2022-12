Noël : plus d’un Français sur quatre stressé à l’idée de recevoir

La période de Noël n'est pas si rose pour de nombreux Français. En effet, entre les cadeaux, les invités ou les repas, difficile pour certains d'entre eux de profiter réellement.

En effet, selon un sondage IFOP pour le site Voyage avec nous, près d'un Français sur quatre (26 %) se dit stressé quant au fait de recevoir chez eux pendant cette période. C'est d'autant plus le cas chez les femmes (30 %) que chez les hommes (21 %).

Aussi, de nombreuses tensions sont à prévoir durant cette période : 63 % des répondants disent s'être disputés avec leur moitié à l'approche du Noël, 66 % pour les hommes et 60 % pour les femmes. Pour les cadeaux, principale source de conflit, 43 % des femmes et près de la moitié (49 %) des hommes disent que cela a déjà été un motif de tension. Le lieu du repas (40 %), la liste des invités (39 %) et le jour du repas (38 %) viennent s'ajouter à cette liste des éléments de tension dans le couple.

Durant le repas, plus d'un tiers des personnes interrogées (35 %) indique s'être déjà disputé avec leurs invités, mais "seulement" 14 % disent que cela leur arrive souvent. 66 % des Français déclarent également se retenir de dire ce qu'ils pensent devant les convives pour éviter toute embrouille.

