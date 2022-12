Noël 2022 : quels livres jeunesse glisser sous le sapin ?

L'année 2022 n'a pas échappé à la règle... encore une fois la littérature jeunesse a offert un nombre incalculable de livres, romans, albums. 19.000 livres publiés, 6000 nouveautés. Alors, nous allons vous aider à faire un choix. Dix livres, c'est à la fois un vrai défit, et c'est à la fois cruel pour tous les autres. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive. Mais c'est avec ces dix livres, vous "taperez" juste à coup sûr.



Premier coup de cœur pour un livre nécessaire. Depuis 2020, et ce satané Covid, force est de constater que nous nous embrassons moins. Nous n'osons plus nous toucher. Le moindre contact est suspect. Et pourtant la France est (était) la championne du monde de ... bisous.

Voici donc : Le très grand Câlin de Manon Fargetton et Guillaume Bianco aux éditions Milan.

Manon Fargetton signe ici son premier album dédié à la petite enfance. On doit à Manon Fargetton des romans Ados et Adultes parus chez Gallimard À quoi rêvent les étoiles ?, chez Bragelonne L’Héritage des Ro