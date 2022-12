Popularisés par Apple et les premiers AirPods, il y a six ans, les écouteurs sans fil ont connu un succès phénoménal ces dernières années. Plus discrets et pratiques que les écouteurs filaires, ils ont séduit un large public à la faveur de leur simplicité d'usage, de leur confort d'utilisation et de leur qualité sonore qui s'est améliorée au fil des ans pour devenir un accessoire incontournable du quotidien.

Toutes les grandes marques technologiques proposent désormais leurs alternatives aux écouteurs d'Apple, plus ou ou moins sophistiquées, à différentes gammes de prix. Si les modèles les plus haut de gamme ont toujours la primeur de l'expérience la plus immersive, on trouve désormais écouteurs à réduction active du bruit sous la barre des 100 euros.

Comme il peut être difficile de s'y retrouver parmi les nombreuses références du marché, nous avons sélectionné pour vous un certain nombre de modèles qui remplissent leur mission pour des budgets divers.

JBL Go Air Pop (25 euros)

Ces écouteurs ne font pas de miracle à leur niveau de prix mais ils assurent l'essentiel, à savoir un assez bonne isolation passive et un bon maintien dans les oreilles du fait de leur conception intra-auriculaire pour une autonomie d'une dizaine d'heures complétée par trois charges dans leur étui.

JBL Go Air Pop Crédit : JBL

Jabra Elite 3 (59 euros)

Pas de réduction de bruit active sur ce modèle, mais les Elite 3 de Jabra sont une valeur sûre pour les amateurs de sport. Leur conception intra-auriculaire assure un isolement passif du monde extérieur tout en permettant de rester connecté à son environnement pour éviter les accidents. Résistants à l'eau, à la poussière et à la sudation, ils bénéficient d'une autonomie de 5 à 7 heures. Seule ombre au tableau, la non prise en charge du codec Bluetooth AAC, qui les rend moins pratiques à utiliser pour les utilisateurs d'iPhone.

Les Elite 3 de Jabra Crédit : Jabra

Anker Soundcore Life P3 (75 euros)

Anker propose avec les Soundcore Life P3 l'un des modèles les plus abordables dotés d'une technologie d'annulation active du bruit. Ces écouteurs font la part belle aux basses et peuvent tenir entre 5 et 6 heures sur une seule charge et jusqu'à 35 heures avec leur étui.

Les Life P3 Soundcore par Anker Crédit : Anker

Realme Buds Air 3 (79 euros)

Toujours dans l'entrée de gamme, les Buds Air 3 offrent une expérience efficace et convaincante pour un prix très accessible. On retrouve une réduction de bruit de bonne facture qui assure une qualité sonore satisfaisante et la prise en charge du Bluetooth multipoint qui leur permet de se connecter à plusieurs appareils à la fois via leur application dédiée. Pratique pour passer facilement du visionnage d'un film sur une tablette à un appel sur son smartphone, par exemple. L'autonomie est dans la moyenne, entre 5 et 7 heures, selon les options utilisées.

Les Buds Air 3 de Realme Crédit : Realme

Ear(Stick) Nothing (119 euros)

Après une première paire d'écouteurs salués par la critique, mais quasiment en rupture de stock, la marque Nothing a lancé cet automne les Ear(Stick) qui se démarquent par leur design original en forme de tube à rouge à lèvre et leur conception semi-intra qui s'adressent aux personnes qui ne supportent pas les intra-auriculaires logés dans leurs oreilles. A défaut de proposer une technologie de réduction active du bruit, ces écouteurs filtrent tout de même les appels audio et garantissent 7 heures d'autonomie avec une charge et jusqu'à 29 heures avec leur boîtier.

Les Ear(Stick) de Nothing se démarquent par leur design ambitieux Crédit : Nothing

Sony LinkBuds S (129 euros)

Plus accessibles que les derniers WF-1000XM4, les LinkBuds S lancés cet été figurent parmi les plus petits modèles disponibles. Poids-plumes, ils sont particulièrement confortables à l'usage et peuvent être portés pendant plusieurs heures sans gêne. Leur réduction de bruit active filtre les sons environnants pour apaiser les trajets du quotidien. Ils sont aussi compatibles avec le Bluetooth multipoint.

Les LinkBuds S de Sony sont particulièrement légers pour des intra Crédit : Sony

Sony WF-1000XM3, 149 euros

Commercialisés il y a trois ans à 250 euros, les écouteurs sans fil de Sony WF-1000XM3 sont plus difficiles à trouver aujourd'hui mais proposent toujours une remarquable expérience, avec une réduction de bruit active efficace et modulable ainsi qu'une excellente acoustique et une bonne autonomie (8h+16h) qui en font l'une des meilleures alternatives aux AirPods. Leur principal défaut est qu'ils sont relativement volumineux et ne sont pas les écouteurs les plus confortables du marché à l'usage.