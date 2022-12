Noël 2022 : les livres cadeaux pour nos petiots

Amis des mots, la semaine dernière, je vous ai donné deux idées pour gâter ados et adultes, avec Proust et Molière. Ce samedi matin, on va penser aux enfants, et aux bébés même, parce qu’il n’est jamais trop tôt pour devenir un ami des mots et des livres. J’ai envie de vous parler de toute une collection de livres, qui s’appelle “Bon pour les bébés”. Elle est éditée au Seuil Jeunesse, avec un seul auteur et illustrateur, Thierry Dedieu, dont l’ambition est tout simplement de “repousser les frontières du livre pour bébé”…

Et, en effet, on est très loin des petits bouquins en tissu ou en plastique mou. Il s’agit de livres quasiment géants – géants pour un bébé, en tout cas (une quarantaine de centimètres de haut, quand même) – en carton bien costaud, avec de grandes illustrations en noir et blanc à la fois simples, rigolotes et poétiques. Ce sont de très beaux objets, qui pourraient même être utilisés comme déco dans un intérieur bobo ! L’idée, c’est que, les bébés ne distinguant pas bien les couleurs, ils aiment les contrastes forts : du coup, le noir et blanc les fascine. De même, selon l’éditeur, que les livres de très grande taille.

Corbeau et camembert

Les textes, bien entendu, sont courts, on ne va pas proposer Proust à un nourrisson, même en noir et blanc et en très grand. La collection comporte près d’une vingtaine de titres. Mon préféré reprend la fable de La Fontaine Le Corbeau et le Renard. Il faut voir en couverture la dégaine du corbeau circonspect avec son camembert ! J’aime aussi beaucoup le livre Petit escargot, basé sur une des comptines préférées des tout-petits. J’ai révisé avec Gaspard, mon petit-fils…



“Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette, aussitôt qu’il pleut, il est tout heureux, il sort sa tête.” Super également, l’album qui reprend le cultissime “Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre un lapin venir au loin et frapper à l’huis.” Bon, vous avez compris, j’adore cette collection “Bon pour les bébés”. Ça coûte 14,90 euros, c’est pour les 0 à 3 ans, mais ça peut aussi plaire aux grands, et même aux mères-grands, comme moi.



Toujours pour les enfants, j’ai quand même envie de vous reparler d’une maison associative que j’ai déjà évoquée : les éditions Lire c’est partir, dont tous les livres sont vendus 80 centimes d’euro, pour favoriser l’accès des plus jeunes à la lecture. Le site Lirecestpartir.fr est un très, très bon plan pour le père Noël, surtout s’il est un peu fauché, cette année, ou s’il a envie d’offrir beaucoup, beaucoup de livres !







