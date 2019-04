Aimer à nouveau après un deuil

publié le 24/04/2019 à 01:37

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Dans cette émission du mardi 23 avril 2019 Hugo ne sait pas comment réagir face à sa compagne. Ensemble depuis 2 ans, ils ont depuis quelques semaines pris leurs distances. Veuve depuis 4 ans, Hugo a l'impression que qu'elle n'accepte pas d'être heureuse. Ce n'est pas la première fois qu'elle lui dit qu'il ne la mérite pas. Compréhensif et patient, Hugo l'aime vraiment et ne veut pas laisser tomber cette histoire. Mais il ne sait pas s'il doit garder contact avec elle ou s'il doit attendre qu'elle se manifeste à nouveau.

Claire a des problèmes de couple. Elle a découvert que son mari la trompait. Encore sous le choc, elle ne voudrait mais n'envisage pas de partir, de s'en détacher totalement. Evelyne a vécu aussi ce traumatisme et a su quitter son mari avec ses enfants. Elle a recommencé sa vie avec l'aide d'une assistante sociale.

Chantal témoigne de sa rencontre, pour terminer l'émission avec une touche d'amour. Elle veut passer un message: il est possible de trouver l'amour après 50 ans.



D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (coût d'un appel local)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur caroline.dublanche@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook