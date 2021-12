Noël 2021 : offrez des cadeaux d'occasion moins chers et plus écologiques

Vous n'avez pas encore terminé ou même commencé vos cadeaux ? Offrez du recyclé. C'est moins cher et moins polluant. En offrant à un enfant une Barbie d'occasion, vous allez pouvoir lui expliquer qu'en évitant d'en fabriquer des neufs, il va faire du bien à la nature. Pour faire une Barbie, il faut du pétrole, faire du plastique, émettre des gaz qui réchauffent le climat, couper des arbres pour fabriquer l'emballage. Car des Barbies, il s'en fabrique 80 millions par an.

Rien qu'en France, les jouets représentent 150.000 tonnes de déchets par an, soit 150 tour Eiffel qu'il faut enfouir dans de décharges ou brûler. Parce que le recyclage des jouets reste rare, jusqu'à présent, tout partait à la poubelle.

Une filière a été créée cette année. L'idée est d'inciter les fabricants en leur faisant payer une Eco contribution, de les inciter à produire des jouets qui se recyclent, avec des matières qui se séparent bien et qui se récupèrent et puis à organiser la collecte.

Le mieux reste l'occasion. Un jouet acheté neuf est utilisé en moyenne pendant huit mois. Ensuite on l'entasse dans un placard alors qu'il peut avoir une durée de vie de 30 ans. Mais où trouver des jouets d'occasion ? Déjà sur Internet notamment avec des sites comme leboncoin ou encore Rakuten.

Il existe également une association, Rejoué, qui récupère des jouets qui ne servent plus, les remet en état et qui fait en plus travailler des personnes en insertion. Elle rénove en moyenne 80 tonnes de jouets par an et forme et accompagne plus de 130 personnes. Il est également possible de trouver des jouets d'occasion dans les boutiques d'Emmaüs ou sur leur site internet.