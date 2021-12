Noël : survivre aux repas de famille

Isabelle doit retrouver ses sœurs chez leur père pour le repas de Noël. Elle appréhende cette réunion de famille car elle a du mal à supporter sa sœur ainée. Isabelle réfléchit même à l'éventualité de ne pas y aller.

Sandrine est avec un homme depuis 4 ans. Depuis qu'ils se connaissent, il s'investit dans la construction d'une maison qu'il vient tout juste de terminer. Ils parlent ensemble de ce projet depuis le début de leur histoire. Plus la date du déménagement approche et plus Sandrine appréhende cette vie à deux.

Didier adorait les fêtes de Noël. Mais depuis qu'il est veuf, cette période est plus difficile pour lui. Il doit tout organiser seul et se met beaucoup de pression pour ses enfants. De plus, ses problèmes vis-à-vis de l'alcool ressurgissent. Didier a toujours hâte que cette période se termine.

Il y a un an, Marie a confié à sa grand-mère qu'elle se sentait mal dans sa peau. Face à sa réaction assez froide, la jeune femme s'est éloignée d'elle. Et depuis, la grand-mère n'est pas revenue vers Marie. Cette dernière voudrait dissiper le malaise.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook