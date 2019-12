publié le 08/12/2019 à 06:45

Comme chaque année au début mois de décembre, les décorations de Noël commencent à illuminer les rues et les vitrines des magasins du monde entier. Tradition oblige, beaucoup de grandes villes occidentales habillent leurs plus belles places d'immenses sapins, tous plus beaux et imposants les uns que les autres.

2019 ne fait pas exception à la règle, et, à condition d'aimer le gigantisme, il y en pour tous les goûts. Des plus célèbres, comme l'arbre de Noël du Rockefeller Center à New York et ses 30.000 illuminations, aux plus symboliques, comme celui de Trafalgar Square, à Londres (offert chaque année par la Norvège en signe de reconnaissance), en passant par les plus grands, comme celui de Dortmund et ses 45 mètres de haut.



La France n'est évidemment pas en reste avec l'immense arbre qui surplombe l'entrée des Galeries Lafayette à Paris et le sapin du Marché de Noël de Strasbourg. Ce dernier est d'ailleurs l'un des plus vieux au monde et fêtera cette année son 450ème anniversaire.