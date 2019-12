Idées cadeaux Noël 2019 : notre guide des 37 meilleurs jeux vidéo à offrir

publié le 07/12/2019 à 06:30

Le rayon jeux vidéo peut être un vrai labyrinthe pour les non-initiés. Toutes les jaquettes peuvent se ressembler et des jeux parfois médiocres peuvent avoir de l'attrait. Les consoles et jeux vidéo sont souvent pourtant des incontournables sous le sapin de Noël.

Il s'agit du bien culturel le plus acheté en France et vos lacunes ne devraient pas vous empêcher de faire des achats éclairés. Tout le monde joue - hommes, femmes, enfants, adolescents, adultes - et voici un guide qui pourrait bien vous aider à trouver la perle rare.

Quel jeu fera à coup sûr plaisir à votre frère/mère/ami/fils le matin du 25 décembre ? RTL Super vous propose cette sélection non-exhaustive des meilleurs titres de l'année 2019 (et quelques incontournables des précédentes années auxquels vous devez absolument jouer). Les amoureux d'histoires pop et colorées, de simulation de foot, de zombies et de démons ou de stratégie devraient y trouver leur compte.

Quel jeu pour quel joueur ?

Pokémon Épée et Bouclier (Switch) : pour les gamers qui ont déjà joué et aimé un jeu Pokémon. Les versions Épée et Bouclier sont les premiers jeux d'une nouvelle génération de console avec des graphismes bien plus soignés. Un jeu de collection et de stratégie avec des combats au tour par tour, une intrigue et un gameplay qui prend le temps de reprendre toutes les bases depuis le début. Une promenade nostalgique, agréable et parfaite pour toute la famille.

Luigi's Mansion 3 (Switch) : création de Nintendo toujours aussi familiale et efficace. Luigi (le frère du célèbre Mario) est de retour avec son aspirateur à fantômes dans un manoir hanté. Une aventure à partager à plusieurs sur le canapé du salon, des puzzles inventifs et une ambiance adorable et gentiment effrayante.

Star Wars Jedi : Fallen Order (PC / PS4 / One) : fini les jeux de course ou des batailles en multijoueurs. Fallen Order propose une aventure solo qui est orientée sur l'intrigue et la découverte. Vous incarnez un jeune Jedi qui essaye de rallumer la flamme de son Ordre décimé par l'Empire. Des combats au sabre laser et un gameplay proche de jeux comme Uncharted ou Tomb Raider vous attendent.

Fire Emblem : Three Houses (Switch) : Fire Emblem est l'un des grands noms de la stratégie made in Japan. Si vous aimez les échecs et vous mesurer à une intelligence artificielle particulièrement rusée, Three House sera votre jeu. En plus de batailles épiques, le jeu offre une simulation de vie scolaire pour un casting très attachant de personnage. Comme si Poudlard, l'école d'Harry Potter, rencontrait les batailles napoléoniennes. Fire Emblem vous occupera pendant des dizaines et des dizaines d'heures avec ses trois intrigues et ses fins multiples.



Death Stranding (PC / PS4) : le jeu phénomène de cette fin d'année. Death Stranding est la création d'Hideo Kojima, l'homme derrière la saga Metal Gear. Le jeu propose une aventure inédite, contemplative, philosophique et lovecraftienne. Un scénario soutenu par un casting hollywoodien : Norman Reedus, Mads Mikkelsen ou encore Lea Seydoux. Singulier et artistique. Vous apprécierez même de simplement regarder un autre jouer.



Devil May Cry 5 (PC / PS4 / One) : vous voulez vous détendre en tuant des légions de démons après une rude journée de cours ou de travail ? Devil May Cry est le jeu qu'il vous faut. Une histoire souvent spectaculaire et drôle dans le plus pur style des titres du genre japonais, vous contrôlerez trois héros charismatiques lors d'une aventure pleine d'armes, de magie, de combats et d'entités monstrueuses venues tout droit des Enfers. Probablement l'un des meilleurs jeux du genre dans cette catégorie.

FIFA 20 ou PES 2020 (PC / PS4 / One / Switch) : voici les deux incontournables du foot sur console. Aussi populaires que décriés, ces deux titres devraient ravir les amoureux du ballon rond voire régler certains conflits entre amis pour les plus compétitifs. Nous avons testé pour vous PES et FIFA, deux articles qui devraient vous aider à faire votre choix.



A Plage Tale : Innocence (PC / PS4 / One) : historique, réaliste et avec un très beau scénario. Voilà les clefs du succès de ce jeu made in France. Vous découvrirez l'histoire d'une fratrie en pleine peste noire en France au XIVe siècle. Ici, pas de super-pouvoirs ou d'armes incroyables. Vous incarnerez une jeune femme qui devra échapper à toute une panoplie de dangers grâce à sa ruse et divers subterfuges. La discrétion est clef et le réalisme des dialogues et des situation font le charme de cette très belle pépite. On vous déconseille ce jeu si vous avez la phobie des rats.

Gears 5 (PC / One) : les guerriers futuristes et bien costauds de la saga Gears sont au cœur de ce jeu qui saura satisfaire les amateurs de jeu de tir spectaculaire avec une campagne bien ficelée et un mode multijoueur toujours plus efficace. Un des titres incontournables de l'écosystème Xbox. Si les explosions à gogo et l’hémoglobine vous fatiguent la rétine, passez votre tour.



Disco Elysium (PC / PS4 / One) : oubliez les jeux de rôle classiques façon Donjons & Dragons. Disco Elysium reprend une structure similaire à de nombreux jeux du genre mais les épées et sortilèges sont remplacés par une intrigue policière et une bonne dose de psychologie et d'humour. Oubliez les combats et pénétrez dans le très complexe esprit d'un détective. Dialogues, idées politiques et capacités de persuasion vous feront avancer dans cette aventure d'une trentaine d'heures. Bonus : la direction artistique singulière est un vrai plaisir pour les yeux.



Control (PC / PS4 / One) : si vous appréciez des séries comme X-Files ou Fringe, vous pourriez facilement tomber sous le charme de Control. Vous incarnez une héroïne douée de pouvoirs paranormaux et évoluant dans un étrange bureau de l’administration en charge des affaires surnaturelles. Environnement sombre, froid et étrange, direction artistique intéressante et télékinésie à foison.

Days Gone (PS4) : vous êtes fans de The Walking Dead ? Vous voulez vivre la même aventure que Daryl et arpenter un univers post-apocalyptique avec des zombies par centaines courant derrière votre moto ? Days Gone est fait pour vous. Loin d'être un chef d'oeuvre comme The Last of Us, c'est un jeu à réserver aux seuls amateurs du genre.



Sekiro Shadows Die Twice (PC / PS4 / One) : voici le dernier né de From Software, le studio japonais qui a béni les gamers avec la saga Dark Souls. Des jeux difficiles mais absolument incontournables. On quitte cette fois le monde de la dark fantasy médiévale (ou victorienne avec Bloodborne) pour le Japon féodal, ses ninjas et samouraïs. C'est beau, c'est sur. A réserver aux plus patients des joueurs.



Super Mario Maker 2 (Switch) : vous avez envie de créer les plus incroyables niveaux de Mario en contrôlant où sont les plateformes et les ennemis ? Laissez vous guider par votre inventivité grâce à ce jeu de plateforme (et surtout de construction).



Magic : The Gathering Arena (PC) : vous avez certainement connu les fameuses cartes à jouer Magic. Il s'agit certainement du jeu de cartes à collectionner le plus célèbre du monde avec des règles à n'en plus finir. Si vous appréciez la réflexion et la stratégie mais que vous manquez de camarades de jeu ou que vous ne savez pas exactement comment certaines règles fonctionnent, Arena est fait pour vous. Laissez l'ordinateur faire les calculs et concentrez vous sur vos stratégies. Idéal si vous adorez le système Hearthstone mais que vous voulez un jeu plus mûr.



Astral Chain (Switch) : dans Astral Chain, incarnez un policier du futur capable d’emprisonner des entités maléfiques trans-dimensionnelles pour vous en servir d'armes. Subtil mélange de jeu d'enquête et de jeu d'action façon Devil May Cry ou Bayonetta, cette exclusivité Switch saura vous accompagner pendant des dizaines d'heures. Un jeu idéal pour ceux qui aiment les combats nerveux et bien conçus et les univers futuriste. Bonus : si vous aimez les animés japonais, vous devriez être comme à la maison dans cet univers.

Tetris 99 (Switch) : doit-on encore présenter Tetris ? Le fameux jeu de puzzle chronométré qui a fait les belles heures de la Game Boy. Si vous êtes un pro ou un nostalgique de cette période alors jetez-vous dans la version 99. Rien à voir avec l'année 1999, Tetris 99 vous met en concurrence avec 99 autres joueurs en ligne. En réussissant des combos, l'ordinateur placera des obstacles sur la grille de vos concurrents jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Tetris n'est plus un combat contre la machine mais aussi contre l’intelligence d'autres joueurs. A éviter si vous êtes de nature anxieuse.



The Legend of Zelda: Link's Awakening (Switch) : sans doute le jeu le plus adorable, charmant et magique de cette sélection. The Legend of Zelda: Link's Awakening est une copie conforme du jeu sorti en 1993 mais entièrement remanié pour la Switch avec des graphismes repensés. Coloré, efficace, dense... Ce grand classique du jeu vidéo est un indispensable pour les novices et une plongée en enfance garantie pour les plus vieux d'entre nous.

Mais aussi...

Pour ceux qui en veulent toujours plus : de nombreuses extensions sont aussi sorties cette année. Si vous voyez vos amis ou votre progéniture jouer à la version standard de ces titres, n'hésitez pas à leur offrir ces suites : Destiny 2 : Bastion des Ombres (PC / PS4 / One) / Final Fantasy XIV : Shadowbringers (PC / PS4 / One) / Monster Hunter World : Iceborne (PC / PS4 / One), Life is Strange 2...



Les valeurs sûres incontournables des années précédentes : The Legend of Zelda : Breath of the Wild, The Last of Us: Remastered, Bayonetta 2, Uncharted 4, Super Smash Bros. Ultimate, God of War, Bloodborne, The Witcher 3, Persona 5, Horizon Zero Dawn, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Fortnite: Battle Royale, Red Dead Redemption 2, Super Mario Odyssey.