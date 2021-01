publié le 28/01/2021 à 13:00

"Libertééééé !" Assiettes à la main et sans masque, Christophe Wilson, patron du restaurant niçois le Poppies, enfreint la loi et il en est fier. Mercredi 27 janvier, ce restaurateur en colère contre l'interdiction d'ouvrir son établissement en pleine pandémie de coronavirus a décidé de protester : soutenu par des dizaines de client venus s'entasser en terrasse et en intérieur, il a effectué son service devant les caméras revendiquant au micro de RTL une action de "désobéissance civile".

Une infraction aux règles en vigueur qui lui a valu d'être interpellé et placé en garde à vue, non pas pour son irrespect des consignes sanitaires, mais pour "travail dissimulé" : son cuisinier, dont la présence était requise pour assurer le service, est une personne étrangère en situation irrégulière. Ce dernier a été placé en rétention administrative, a annoncé la préfecture des Alpes-Maritimes mercredi dans la soirée. Une mesure qui permet à l'administration de garder une personne étrangère en lieu fermé avant de pouvoir l'expulser du territoire.

Et bien sur a la fin, le restaurateur ne sera pas inquiété et le cuisinier expulsé. Il n'y a pas à dire, on est fier de notre pays en ce moment. https://t.co/iqTP3K3fSB — Aurélien Taché (@Aurelientache) January 28, 2021

Cette triste affaire illustre tellement bien l'hypocrisie de nos sociétés face aux immigrés en situation irrégulière. On sait parfaitement que le secteur de la restauration emploie de nombreux travailleurs sans-papiers. #Thread 1/.. https://t.co/7LVfAOTGqv — François Gemenne (@Gemenne) January 28, 2021

Son cuisinier qui n’avait sûrement pas le choix de venir taffer sous peine d’être viré se retrouve sur le point d’être expulsé. Ils sont fiers https://t.co/fzdEV3ATKS — Lawrtiste (@MuslimIndiscret) January 27, 2021

De nombreuses personnes ont réagi à l'annonce de ces sanctions pour dénoncer un "deux poids de mesure". C'est le cas du député Aurélien Taché, très sensible aux questions des politiques d'immigration. "Et bien sur à la fin, le restaurateur ne sera pas inquiété et le cuisinier expulsé, a-t-il tweeté. Il n'y a pas à dire, on est fier de notre pays en ce moment."

Les personnes venues profiter du service illégal n'ont elles pas été verbalisées dans l'immédiat, mais celles et ceux qui pourront être identifiés seront sanctionnés a précisé la préfecture. Le maire de Nice, Christian Estrosi (Les Républicains) a point du doigt "l'irresponsabilité" du restaurateur et de ses clients.

Alors que le variant anglais est détecté à #Nice06 et que je prends de nouvelles mesures de protection des Niçois, je veux dénoncer l’irresponsabilité de ce restaurateur et ses clients en totale opposition avec ses collègues qui se comportent majoritairement de façon exemplaire. https://t.co/7JdzG5toQ2 — Christian Estrosi (@cestrosi) January 27, 2021