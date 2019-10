publié le 17/10/2019 à 08:10

Entre la laïcité stricte et celle se disant plus ouverte et tolérante, Aurélien Taché a choisi son camp, au risque de se faire des ennemis dans son propre parti. Le député LaREM de l'Oise, numéro deux du pôle "débats d'idées" au sein de sa formation politique n'a pas hésité à faire entendre sa voix sur le débat sur le voile et plus généralement la laïcité, en s'opposant notamment à la ligne prônée par Jean-Michel Blanquer.

Répondant au ministre qui a jugé que le port du voile n'était "pas souhaitable dans notre société", Aurélien Taché a estimé dans les colonnes du Point que "ces propos amènent de la confusion" et "renforcent ceux que l'on prétend combattre", à savoir le Rassemblement national. Une voix dissonante qui a particulièrement agacé le ministre de l'Éducation nationale.

Invité de RTL, le député du Val-d'Oise a précisé ses propos : "J'ai simplement dit que quand sur ces sujets, autour de l'Islam, de la laïcité, du communautarisme, nous n'étions pas extrêmement clairs, précis, ceux qui ont des mauvaises intentions - et je sais parfaitement que ce n'est pas le cas du ministre de l'Éducation nationale, je connais ses convictions - utilisent ensuite cela". Mais il n'a pour autant pas jugé devoir des excuses à Jean-Michel Blanquer.

Une prise de position qui divise. Si la porte-parole de La République en Marche Laetitia Avia voit en lui "quelqu'un qui porte ses sujets avec beaucoup de conviction" et "fait de la politique avec ses tripes", la vice-présidente du parti Marie Lebec a dénoncé une "sortie extrêmement malheureuse" du député. Issu de la même aile gauche de LaREM Jean-François Cesarini a fustigé une série de "prises de position d'Aurélien Taché très peu populaires dans le groupe".

Car ce n'est pas la première fois que le mouvement doit "gérer" le trublion Taché, rappelle l'AFP. En mars dernier, le député de 35 ans avait reçu un rappel à l'ordre après ses propos tendant à comparer voile et serre-tête. À l'époque déjà, la droite se frottait les mains face aux remous suscités, réclamant une "laïcité plus exigeante". Éric Ciotti (LR) l'avait d'ailleurs désigné "porte-parole de l'islamo-gauchisme". "Il se sent obligé d'être le porte-parole des musulmans de France", estime une source LaREM.

De la plomberie aux cabinets ministériels

L'élu au parcours atypique a toujours été clivant. D'abord apprenti en plomberie, ce petit-fils de résistant communiste a entrepris à 19 ans un cursus en droit public à l'université de Limoges où il devient président de l'Unef. Le syndicalisme étudiant, "ça apprend à avoir une lecture politique d'un milieu et à savoir par quelle technique on peut influer sur les choses", retient-il.



Après un passage à la Région Ile-de-France sous Jean-Paul Huchon, celui qui est alors encarté au PS entre en cabinet ministériel à 30 ans sous le précédent quinquennat, auprès de Sylvia Pinel puis Emmanuelle Cosse, au Logement, en pleine crise des migrants. Puis il devient délégué du groupe SOS, sur l'économie sociale et solidaire. Et démissionne du Parti socialiste en 2016 pour rejoindre En Marche ! où il contribue au programme sur le logement et lutte contre la pauvreté.

Volonté de rééquilibrer la politique jugée trop à droite

Élu pour la première fois en 2017, il s'active avec les trentenaires de la "bande de Poitiers" pour rééquilibrer la politique menée, jugée trop à droite. Par son rapport au Premier ministre sur l'intégration des étrangers, il marque de son empreinte le sensible projet de loi asile-immigration, quitte à agacer le ministre Gérard Collomb. Sur le controversé texte anticasseurs, il s'abstient.



S'il co-dirige avec Marlène Schiappa le pôle idées du parti, il participe un temps en parallèle à un club de réflexion, Hyperion. Cela lui vaut des inimitiés dans un parti prônant le "collectif": "Il est tout seul", d'après une collègue.



Le député est prêt à échanger, à la Fête de l'Huma, comme à la Convention de la droite de Marion Maréchal, événement auquel il renonce finalement en septembre. Peu avant le débat début octobre au Parlement sur l'immigration, Aurélien Taché reçoit Carola Rackete, la capitaine du navire humanitaire SeaWatch, une proclamation en soi. Mais "LaREM n'est ni le PS, ni l'Unef" et un mouvement politique ne se construit pas "qu'avec des coups médiatiques intempestifs", grince un responsable.

Aurélien Taché au bord de l'exclusion ?

Pour sa récente prise de position contre Jean-Michel Blanquer, Aurélien Taché devrait participer dans les 15 jours qui viennent à une cellule de médiation afin de s'expliquer sur ses propos concernant le ministre de l'Éducation nationale. Cette cellule est l'étape qui précède la commission des conflits. "Il n'y aura pas forcément d'exclusion. Le but est que ce genre de comportement ne se répète pas", a expliqué à Franceinfo Ilana Cicurel, déléguée LaREM à l'éducation.



De son côté, l'élu résume son parcours et se décrit ainsi : "J'ai été anarchiste à 15 ans, socialiste à 25, macroniste à 35 mais je n'ai jamais changé d'idées", tout en concédant avoir "gardé (s)a sensibilité libertaire".