publié le 23/04/2020 à 17:12

Faire du sport en respectant les mesures de confinement tout en étant solidaire c'est possible, et Michael Léouzon le prouve chaque semaine en courant des marathons... dans le parking souterrain de sa résidence. Confiné à Neuilly-sur-Seine (92), ce dirigeant d'un cabinet de conseil a déjà couru quatre marathons depuis le début du confinement.

Le sportif de 42 ans, a l'habitude de courir presque quotidiennement et devait participer le 15 mars à l'Ecotrail d'Île-de-France, une course de 80 km, comme il le révèle à nos confrères du Parisien. Et afin d'être sûr de ne pas croiser ni gêner les autres habitants de sa résidence, Michaël a décidé d'effectuer ses marathons tard le soir, "Je le cours entre 21h et 1h du matin, ainsi, je suis certain de ne croiser absolument personne", précise le sportif sur Facebook.

Michaël après avoir terminé son 4 ème Marathon Confiné Crédit : Michaël Léouzon / DR

Lumière sur les associations

Si son premier marathon était le moyen de prouver que garder une forte activité physique, sans enfreindre les règles de confinement était possible, le deuxième a été l'occasion pour Michaël de remercier et soutenir le personnel soignant. Et si un marathon en entraine un deuxième, le deuxième a entrainé le troisième... et le défi de Michaël est devenu hebdomadaire.

Pour son troisième marathon le sportif a décidé de mettre en avant l'association Laurette Fugain, qui lutte contre les leucémies. Michaël connaissait déjà cette association, qui est très présente sur les courses et qui a selon lui "une très belle énergie".

Pour sa quatrième et dernière course en date, c'est l'association Anta Akhi et plus généralement tout le peuple libanais que le quadragénaire a soutenu. En abordant la contestation inédite d'octobre 2019 il souligne les difficultés rencontrées par le pays. "La crise du Covid-19 est venu fragiliser un pays déjà en faillite. Même si nous ne vous entendons plus, nous continuons de pensez à vous, et vous êtes toujours dans nos coeurs", déclare t-il dans sa vidéo avant de débuter sa course.

Une solidarité à toute épreuve

Et chez Michaël Léouzon la solidarité ne s'arrête pas à courir des marathons chaque semaine dans son parking. Le quadragénaire multiplie les bonnes actions. Comme il le révèle sur sa page Facebook, le sportif a été faire don de son sang à la mairie de Neuilly, et ce... quelques heures après avoir parcouru ses 42 kilomètres en sous-terrain.

De plus, Michaël, investi aux côtés de la mairie de Neuilly-sur-Seine et de d'autres volontaires, va porter bénévolement des courses chez des personnes âgées ou isolées confinées dans sa commune.

Contacté par RTL.fr, Michaël a affirmé poursuivre ses marathons confinés chaque dimanche, jusqu'à la levée du confinement. "Ce dimanche, je le ferai pour une association que je connais bien car j'en suis le vice-président. Il s'agit d'une plus petite que les précédentes : l'Association Quintette", annonce le sportif. Cette association a pour vocation de "favoriser l'intégration de toute personne en situation de handicap, notamment grâce à l'aide animal : équithérapie et formation de mini-chevaux guide d'aveugles" précise-t-il.