Neige : le préfet de la Loire espère un retour à la normale en fin d'après-midi

publié le 30/10/2018 à 14:40

D'importantes chutes de neige ont paralysé une partie des routes dans le Massif central. Plus de 800 véhicules ont ainsi été bloqués sur la RN88 ou encore l'A89. Invité de RTL Midi mardi 30 octobre le préfet de la Loire, Evance Richard a fait le point sur la situation. "On a bon espoir de rétablir la circulation sur la RN88 aux alentours de 16h". Les automobilistes pourront donc venir récupérer leur véhicule à ce moment-là.



Ce mardi, 1.250 poids-lourds sont toujours immobilisés sur le Massif central, malgré les appels à la vigilance émis hier par les autorités. "La difficulté que l'on a, c'est que nous sommes sur un carrefour avec des axes extrêmement empruntés par les transporteurs routiers (...) et dans ces circonstances, il est toujours difficile de faire passer des messages et de faire respecter des interdiction", précise Evance Richard.

Et d'ajouter qu'un grand nombre de ces chauffeurs-routiers sont étrangers et ne comprennent pas toujours bien les messages de sécurité et les signalisations mises en place dans ce genre de situation.

Des solutions pour les poids lourds

Comme à chaque épisode neigeux qui engendre de telles conditions, les autorités testent et capitalisent l'expérience. "Nous nous efforçons de définir ou de recalibrer les aires de stockage de façon à pouvoir y faire attendre le plus grand nombre de poids lourds", indique le préfet.



"Nous avons aussi testé pour la deuxième fois en quelques mois ce que l'on appelle une zone de retournement aux alentours du Givors pour faire en sorte que les poids lourds ne s'aventurent pas sur l'A47 et ne la bloque. C'est vrai que ça a plutôt bien fonctionné", assure Evance Richard.