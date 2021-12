Neige et verglas : les gestes à adopter avant de prendre la route

Le froid s'installe progressivement en France, amenant avec lui des chutes de neige et du verglas. Météo France a par ailleurs placé 11 départements en vigilance orange neige et verglas le week-end dernier. Avant de prendre la route par temps enneigé, il reste primordial d'adopter certains gestes pour rouler en sécurité.

Pensez tout d'abord à préparer votre véhicule. Depuis le 1er novembre, les pneus-neige sont obligatoires dans 48 départements, et ce jusqu'au 31 mars. Ceux-là doivent évidemment être équipés sur chaque roue du véhicule. Pour favoriser l'adhérence sur la neige et le verglas, vous pouvez également ajouter des chaînes ou des chaussettes à ces pneus. Enfin, il est important de vérifier leur pression avant de prendre la route.

Au-delà de l'adhérence, la visibilité reste tout aussi importante en hiver. C'est pourquoi il faut s'assurer que votre pare-brise est propre et bien dégivré. Il existe aussi des liquides d'essuie-glace spécialement conçus pour l'hiver, ces derniers ne gèlent pas même sous basse température. Pour éviter tout accommodement, vérifiez également l'usure des balais d'essuie-glaces.

Adapter sa conduite

Une fois votre voiture prête à braver le froid et la neige, prenez garde à votre conduite. Même avec des pneus adaptés, le sol reste glissant. Il faut donc redoubler de concentration et de prudence. La distance de freinage augmentant fortement avec le verglas, réduisez votre vitesse et augmentez la distance de sécurité qui vous sépare des autres véhicules. Pour garder le contrôle, évitez à tout prix de freiner brusquement et favorisez le ralenti moteur à l'aide de la pédale d'embrayage pour ralentir petit à petit.

Le démarrage en côte, et même sur terrain plat, peut devenir une véritable épreuve par temps enneigé. Afin d'éviter que vos roues patinent, allez-y doucement. Appuyez délicatement sur la pédale de droite tout en débrayant progressivement. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez tenter de démarrer en seconde. En cas de nouvel échec, il ne vous reste plus qu'à demander à quelqu'un de pousser la voiture pendant que vous accélérez.