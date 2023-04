Narbonne : l'un des derniers ponts habités de France évacué

La mairie de Narbonne a décidé de fermer et d'évacuer à partir du 30 avril l'un des deux seuls ponts encore habités en France, le pont des Marchands. Cet ouvrage historique, construit il y a près de 2.000 ans par les Romains, risque en effet de s'effondrer. La partie centrale de ce pont emblématique de Narbonne, avec ses habitations et ses commerces sur plusieurs étages, va fermer et être évacuée.

Sur 27 lots, 17 sont en arrêtés de péril à cause du manque d'entretien de certains propriétaires. La menace d’effondrement du pont n’est pas immédiate, mais elle existe. La ville a donc créé une cellule de crise. "Les experts ont peur qu'il y ait un effondrement d'un ou deux immeubles et que par effet domino cela entraîne les autres immeubles. Des poutres sont très attaquées, les sols sont dans un état de délabrement avancé", décrit Guy Clergue, adjoint au maire de Narbonne en charge des bâtiments communaux.

L'amertume des propriétaires et des commerçants

Pour faire face à cette évacuation, la mairie propose aux habitants de dormir à l’hôtel. Mais personne ne sait combien de temps va durer cette situation. De quoi exaspérer Philippe Gouzy, propriétaire de deux immeubles sur le pont et qui compte 14 locataires, dont des habitants et des commerçants. "Avec nos confrères, c'est la triple peine. On a fait des emprunts, des travaux. Aujourd'hui, on est punis grâce à ceux qui n'ont fait aucun effort. Maintenant, on nous dit de fermer et d'évacuer. C'est la mort du commerce de centre-ville", se désole-t-il.

La dizaine de commerçants concernés s’attend en tout cas à une perte d’exploitation énorme. La rue du pont des Marchands, qui enjambe le canal de la Robine, est en effet l’une des rues piétonnes les plus fréquentées de la ville. "On ne sait pas ce qu'on va faire ni ce qu'on va devenir", constate amèrement Anaïs, qui vide le magasin de vêtements où elle travaille et qui se retrouvera bientôt au chômage. "Quand on est dans une rue comme la rue du pont des Marchands, on sait qu'on ne trouvera pas mieux. On ne connaît pas la date de début des travaux, on n'a rien du tout", se désespère-t-elle.



Un arrêté de péril à Narbonne, alors que le pont des Marchands va être évacué. Crédit : @RTL

Le pont pas accessible avant deux mois... pour les piétons

Les travaux de renforcement devraient débuter le plus tôt possible. Mais la mairie attend encore les résultats d’une étude géotechnique, qui permettrait de faire un platelage et de renforcer le pont. L'édifice serait alors rouvert d’ici deux mois en étant optimiste, mais seulement aux piétons. Les commerçants et les habitants devront donc encore attendre.

