Quatre enfants trouvent un trésor sous le pont d'un petit village alsacien

L’histoire se déroule en Alsace, dans le petit village de Storckensohn, près de Mulhouse. Quatre garçons, deux frères et deux voisins âgés de 6 à 10 ans, se promenaient au bord d’un ruisseau quand ils ont aperçu deux sacs plastiques blancs sous un pont.

"Leurs parents leur disent toujours que lorsqu'on trouve des déchets comme ça, les sacs vous les prenez, vous les mettez à la déchetterie ou à la poubelle. Ils vont vers ces sacs et ils voient que les sacs sont pleins. Ils voient des boîtes et dans les boîtes, qu'est-ce qu'ils trouvent ? Des bijoux !" raconte le maire, Jacques Karcher.

Dans les écrins, des colliers, des bagues... "Pour eux, ça y est, c'est le butin ! C'est le trésor qu'ils ont trouvé... extraordinaire !", explique le maire. Les enfants apportent les sacs à leurs parents qui, eux, les emmènent voir Jacques Karcher. Le maire apporte ensuite les sacs à la gendarmerie. Les forces de l’ordre reconnaissent des bijoux volés deux semaines auparavant dans un village à côté. Des bijoux qui ont pu être restitués au propriétaire.

Le maire confie son émotion et sa fierté : "C'est un bon exemple de gamins qui font leur devoir civique, c'est bien grandiloquent, mais ils respectent la nature, puis s'ils voient quelque chose qui n'est pas normal, ils l'emmènent chez les parents, ils n'essayent pas de se l'accaparer".

Le maire a tenu à récompenser les héros du jour : le "chef de bande" a reçu la médaille de la commune et tous on reçu un sac de bonbons et un ticket de cinéma chacun.

En réalité, ces bijoux n’ont aucune valeur. Ils sont en toc mais le maire ne l’a pas dit aux enfants pour ne pas minimiser leur bonne action.

