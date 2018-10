publié le 24/10/2018 à 22:11

C’est un choix qui ne nous revient pas : celui de son prénom. Et lorsque les parents ne sont pas d’accord, une récente étude tend à montrer que c’est généralement la maman qui a le dernier mot.



Ainsi, 14% des Français affirment que c'est la mère, seule, qui décide du prénom. Seulement 2% pensent que le choix revient au père, mais la très grande majorité des Français déclarent que les deux parents choisissent ensemble.



Les principaux intéressés sont d’ailleurs souvent contents du choix. Neuf Français sur dix disent aimer leur prénom, même s’il leur arrivent parfois d'en jouer. 15% des Français avouent avoir déjà donné un faux prénom en soirée ou dans d'autres contextes pour ne pas dévoiler trop vite leur identité.



Qu'est-ce qui influence le choix du prénom ? La famille arrive en tête avec 53%, suivie des origines géographiques, puis des références cinématographiques, télévisuelles, musicales, sportives, littéraires… Enfin, beaucoup de parents prennent aussi en compte le caractère associé au prénom. Un tiers des Français pense en effet que leur prénom a une influence sur leur personnalité.

Des prénoms de plus en plus originaux

Il y a un siècle, une fille sur cinq s'appelait Marie. Aujourd'hui, Louise, l'un des prénoms les plus donnés, ne représente qu’une petite fille sur 100. Dans leur quête d'originalité, certains parents peuvent aussi choisir un prénom répandu mais en modifiant son orthographe. Par exemple : Elizabeth avec un “z” ou encore Jule sans ”s”.



Depuis la loi de 1993, une plus grande liberté est accordée aux parents, la seule limite étant l'intérêt de l'enfant. Dernièrement, en Bretagne, le prénom Liam pour un petite fille a été refusé par l'état civil pour "confusion de genre". D’ailleurs, on peut changer de prénom, mais il faut une raison légitime.