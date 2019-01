Ressemblons-nous à notre prénom ?

publié le 29/10/2018 à 07:00

Pamela, Kevin, Pierre-Mathieu, Janine... : et si choisir le prénom de votre enfant avait une influence sur son apparence, sa personnalité et son chemin de vie ? Des études récentes prouvent que l'on peut deviner le prénom d'une personne en se basant sur sa photo. Comment l'expliquer ? L'impact d'un prénom va-t-il encore plus loin ? Les stéréotypes sociaux et culturels autour d'un prénom influencent-ils inconsciemment celui ou celle qui le porte ?

Invités

- Anne-Laure Sellier, professeur associée à HEC, et chercheur en psycholgoie sociale et cognitive, auteur de Le pouvoir des prénoms (Editions Héliopoles)

- Claire Tabarly-Perrin, co-auteure, avec Stéphanie Rapoport, de L'Officiel des Prénoms 2019 (Editions First)

